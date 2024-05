Windows 11 si arricchisce con una nuova funzione davvero magica: cosa può fare ora il tuo PC

Con queste novità, il tuo PC diventa uno strumento ancora più potente e adatto alle sfide del digitale moderno.

Windows 11 si sta rapidamente trasformando, evolvendosi sia in termini di interfaccia utente e performance, sia nell’ampliamento delle sue funzionalità. L’ultimo sistema operativo di Microsoft sta ricevendo una serie di aggiornamenti significativi, mirati a migliorare l’esperienza dell’utente attraverso l’innovazione e l’efficienza. L’obiettivo è chiaro: rendere Windows 11 uno strumento ancora più versatile e adatto alle esigenze di un mondo sempre più interconnesso e digitalizzato.

Tra i vari strumenti che hanno ricevuto attenzioni speciali vi è lo strumento di cattura, essenziale per chi lavora e studia utilizzando il proprio PC. Questo strumento, tradizionalmente utilizzato per catturare e annotare screenshot, è ora al centro di un aggiornamento che promette di trasformare un’attività quotidiana in un’azione più veloce ed efficiente.

Nuove funzionalità dello Strumento di cattura

Accedere allo strumento di cattura è ora più facile che mai. Gli utenti possono trovare rapidamente l’applicazione utilizzando la barra di ricerca nella taskbar o, ancor più rapidamente, utilizzando la scorciatoia da tastiera Windows-Shift-S. Oltre alla facilità d’accesso, lo strumento in questione ha appena ricevuto una serie interessante di nuove funzioni.

Con l’ultima versione aggiornata, lo Strumento di cattura di Windows 11 ha introdotto la possibilità di scansionare i codici QR direttamente dagli screenshot. Questa funzionalità permette agli utenti di accedere a informazioni online in modo molto più rapido, senza dover usare la fotocamera dello smartphone.

Per utilizzare questa nuova opzione, basta catturare uno screenshot, aprirlo nel canvas di markup dello strumento di cattura e selezionare il pulsante “Azioni testo” nella barra superiore. Il software riconoscerà automaticamente qualsiasi codice QR nell’immagine, proponendo all’utente di copiare il link associato o di aprirlo direttamente nel browser.

Questa integrazione elimina quindi la necessità di dispositivi esterni per la scansione dei codici, semplificando il processo e rendendolo istantaneo. L’aggiunta delle emoji come opzione di annotazione arricchisce ulteriormente l’esperienza utente, permettendo una personalizzazione divertente e visivamente appagante degli screenshot.

L’aggiornamento include anche il ritorno del righello virtuale, utile per chi necessita precisione nelle annotazioni, e l’aggiunta di nuove opzioni per la modifica dell’opacità dei colori di riempimento e contorno. Queste modifiche non solo ampliano le capacità dello Strumento di cattura, ma rispondono anche alle richieste di una base di utenti sempre più variegata e esigente.