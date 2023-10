Whatsapp presenta un nuovo menu per audio e video: come sarà

In queste ore WhatsApp ha deciso di presentare un nuovo menu per audio e video. Scopriamo come sarà e perché è utile per tutti gli utenti.

WhatsApp continua a stupire tutti i suoi utenti con continui update che hanno come unico obiettivo quello di migliorare l’applicazione. Nelle ultime ore è spuntato fuori un nuovo menu che verrà dedicato esclusivamente ad audio e video, andiamo quindi a scoprire come funziona e la sua utilità.

WhatsApp continua a stupire i suoi utenti con il costante impegno degli sviluppatori nel portare nuove funzionalità nell’app. Ultimamente, l’applicazione ha assunto una connotazione sempre più a carattere social network, soprattutto dopo l’introduzione di “Canali” e “Community”, che hanno trasformato il modo di comunicare all’interno di essa. Grazie a queste novità, gli utenti con interessi comuni possono riunirsi in una stessa conversazione di gruppo. Ma le innovazioni introdotte dal team di sviluppo non si fermano qui.

Recentemente, WhatsApp ha introdotto una nuova funzione chiamata “Lucchetto Chat“. Questo strumento consente agli utenti di proteggere conversazioni specifiche, che quando l’attiveranno troveranno le chat in una sezione dedicata. Adesso però il servizi di messaggistica istantanea di Meta è pronta ad introdurre un nuovo menu destinato agli audio ed ai video. Oggi quindi andremo a scoprire tutte le anticipazioni a riguardo e perché questa nuovissima funzione potrebbe rivelarsi estremamente utile per gli utenti.

WhatsApp, arriva un nuovo menu dedicato ad audio e video: come cambia l’applicazione

In queste ore WhatsApp sta rilasciando un nuovo aggiornamento attraverso il programma beta di Google Play, portando alla luce la versione beta 2.23.22.5. destianta a tutti i dispositivi Android. All’interno dell’ultimo update è presente un nuovo menu per passare tra la modalità di messaggio audio e video, con alcuni fortunati beta tester che già hanno la possibilità di provarlo. Con questo ultimo aggiornamento, WhatsApp punta ad aiutare gli utenti ad evitare cambiamenti non intenzionali riguardanti la tipologia di invio del messaggio.

Il portale specializzato WABetaInfo ha anche rilasciato delle immagini a riguardo in cui è possibile osservare il nuovo menu. Adesso quindi gli utenti potranno scegliere se abilitare sempre la funzione di audio o video istantaneo. Ovviamente poi gli utenti avranno sempre l’opportunità di cambiare l’opzione attraverso le impostazioni. L’aggiornamento è quindi destinato ad offrire chiari vantaggi in termini di controllo e flessibilità da parte dell’utente. Inoltre in questo modo l’utenza avrà la possibilità di scegliere la modalità che più preferiscono-

Nonostante il grande entusiasmo iniziale, infatti, sembra proprio che siano sempre meno gli utenti che inviano i messaggi video da massimo 15 secondi. Questa novità nel menu però potrebbe organizzare meglio il modo di messaggiare con i nostri contatti, con l’utenza che potrebbe ritrovare l’interesse nell’inviare i video rapidi all’interno delle chat di gruppo. Come abbiamo anticipato il nuovo menu per audio e video di WhatsApp è disponibile già per alcuni beta tester della versione Android.