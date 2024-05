Walkman anni 80, ora sono ricercatissimi e di grande valore: se hai uno di questi in casa possiedi un piccolo tesoro

La tecnologia ha fatto passi da gigante e anche il walkman è entrato di diritto nella lista dei dispositivi rivoluzionari: ora valgono tanto.

Ascoltare la musica con un dispositivo da portare ovunque. Questo è quanto ha permesso il walkman che è stato successivamente sostituito dal lettore cd e via discorrendo. Si tratta di un oggetto molto utilizzato nel passato, specialmente durante gli anni Novanta.

Successivamente i lettori mp3 e poi gli smartphone hanno completato l’opera (almeno per il momento ndr). Ma occhio ai collezionisti che potrebbero aver nascosto un walkman praticamente ovunque. Ci sono ovviamente dei requisiti da rispettare, ma alcuni possono valere veramente una piccola fortuna.

Un modello ricercatissimo sul mercato è certamente il TPS-L2 targato Sony. Si tratta del primo walkman di massa lanciato durante la fine degli anni Settanta. E pensare che proprio un film come “Guardiani della Galassia” ha sicuramente offerto una spinta per aumentare la popolarità del walkman.

Walkman che valgono una fortuna: tutti ne vogliono uno

Proprio per questo, di conseguenza, i prezzi del prodotto sono aumentati, raggiungendo in alcuni casi addirittura migliaia di euro. Ma come si fanno a sborsare queste cifre e quali sono le condizioni da rispettare?

Sicuramente un fattore decisivo è lo stato di conservazione del dispositivo. Bisogna infatti verificare che il dispositivi sia perfettamente funzionante, nonostante il passare del tempo. Ad oggi un walkman classico, nello specifico Sony DD Quartz, è stato venduto durante un’asta a 120 euro. Custodia completa, auricolari, batterie e musicassetta hanno fatto il resto (insieme alle perfette condizioni).

Certamente un altro fattore che aumenta il valore dei walkman sono le edizioni speciali. Esistono infatti tanti collezionisti pronti a sborsare cifre importanti pur di aggiudicarsi dispositivi difficili da reperire. Per fare un esempio basta citare il walkman Sony WM EX808HG.

Proprio questo modello con edizione limitata è stato venduto all’asta per 195 euro nel 2016. Il modello del 1993 era ricercatissimo e ora come ora potrebbe valere ancor di più rispetto al valore del periodo (condizioni permettendo).

Non resta per gli appassionati che monitorare il mercato e analizzare eventuali affari da portare a termine. Mai come in questo caso si potrebbe trovare l’oggetto tanto atteso, farsi trovare pronti diventa praticamente obbligatorio se non si vuol perdere una grande occasione.