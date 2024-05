Videocassette VHS, se hai una di queste in casa potresti farci un sacco di soldi

Il vintage che non muore mai. Le videocassette VHS diventano oggetto di collezione: una in particolare, potresti farci un sacco di soldi.

Tutti bravi adesso con internet, le playlist, la musica digitale. Prima ancora che cd e dvd entrassero in maniera importante nelle case degli italiani, con quell’immancabile masterizzatore sul PC per passarti la musica che volevi, ma anche i film che andavano per la maggiore, c’erano loro.

Le videocassette VHS hanno segnato un’epoca negli anni ’80-’90, il principale desiderio di tutti i giovani dell’epoca. VHS, acronimo di Video Home System, è un sistema di videoregistrazione standard in formato analogico su supporto a nastro magnetico, si direbbe adesso in un linguaggio tech.

All’epoca erano solo VHS, semplicemente il sistema più usato per la distribuzione cinematografica e la visione e registrazione di contenuti video in ambito domestico fino agli anni 2000. Quei tempi sono tornati alla grande, anche se sotto un altro aspetto.

Le videocassette da VHS diventano collezionismo. Alcune ricercatissime valgono diecimila euro!

Ciò che un tempo era moda adesso è collezione. Se ne te avete qualcuna ancora in cantina, in soffitta o in qualche scatolone, non buttatela, per l’amor di dio. Le videocassette VHS originali sono paragonabili a una moneta fior di conio se in buono stato, a un francobollo raro. Oggetti ricercatissimi che sviluppano un mercato da milioni e milioni di euro grazie a impavidi collezionisti.

Gli iconici film Disney valgono tantissimo. Un po’ di esempi tra il sorprendente e lo stupefacente. Di recente una versione ancora sigillata de La Carica dei 101, e quella meravigliosa famiglia di cani dalmata capitanata da Pongo e Peggy a combattere la malvagia Crudelia, negli stati uniti è stata venduta a 15mila euro.

E che dire delle Tartarughe Ninja? Una copia dell’iconico film del 1990, “alla riscossa” viene è stata valutata qualcosa come 9000 dollari, quasi il doppio di Aladdin, se per caso avete conservato questa videocassetta VHS, sappiate che qualcuno l’ha venduta a cinquemila dollari.

Come per le monete lo stato di conservazione è una variabile importantissima che fa impennare il suo prezzo. Fantasia, l’iconico film di animazione di Topolino, in ottimo stato, arriva a 10.000 euro: se non ci credete, provate ad andare su Ebay e controllare le bacheche di compravendita.

Rimarrete stupiti nello scoprire che la videocassetta VHS originale della Sirenetta del 1990, nella versione Black Diamond, arriva fino a 14.000 euro. Guai a buttare ciò che prima era una consuetudine e ora è sconfinato nel cimelio. Ricercatissimo.