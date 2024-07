Tasto FN, lo hai sempre ignorato ma attiva funzioni importantissime sul tuo PC: ecco quali

Il tasto “FN” sulla tastiera di ogni computer è molto utile, ma la maggior parte degli utenti lo ignora totalmente: ecco a cosa serve.

Il computer è uno strumento elettronico presente nelle nostre case da circa mezzo secolo, ma nonostante venga ormai utilizzato dalla quasi totalità della popolazione mondiale e nonostante tantissime persone si ritengano esperte nell’utilizzo del PC, sono presenti alcuni trucchetti e segreti che sono conosciuti da pochissime persone, soprattutto quando si tratta di funzioni che non sempre sono essenziali per l’utilizzo del computer.

Tra queste funzioni che abbiamo citato nel paragrafo precedente ci sono sicuramente quelle che rientrano nelle cosiddette “scorciatoie da tastiera”, ovvero combinazioni di tasti che permettono di attivare diverse funzioni sul PC senza utilizzare ad esempio il mouse o il touch pad; molte di queste funzionalità sono note, come ad esempio la combinazione di tasti “CTRL + C” e “CTRL + V” per il copia e incolla.

Ma ce ne sono alcune di queste che invece sono sconosciute come quelle attivabili attraverso il tasto “FN”. Il tasto FN è presente da tantissimi anni sulle tastiere di tipologia “QWERTY” e simili e si trova in genere in basso a sinistra tra il tasto “CTRL” e il tasto con il simbolo di Windows: trovandosi in quella posizione viene da sé immaginare che si tratta di un tasto funzione, ma a cosa serve di preciso? Ecco cosa si può attivare con questo tasto.

Tutti i segreti del tasto “FN”: il tasto delle funzioni nascoste

Il tasto “FN”, come abbiamo accennato in precedenza, può essere denominato anche semplicemente tasto funzione e, come suggerisce la parola stessa, attiva delle funzioni sul PC mediante delle scorciatoie da tastiera; queste funzioni sono di base collegate ai tasti che vanno da “F1” fino a “F12”, ovvero quelli presenti nella linea in cima a ogni tastiera.

Utilizzando il tasto “FN” in concomitanza dei tasti che vanno da “F1” a “F12” è possibile infatti attivare delle funzioni secondarie rispetto a quelle principali per le quali i tasti F sono stati pensati originariamente: in questo modo è possibile inserire in un singolo tasto più di una funzione ed è un trucchetto che viene applicato soprattutto nelle tastiere per laptop per risparmiare spazio e mantenere il tutto più compatto.

In molti laptop, ad esempio, il tasto F3 viene utilizzato per regolare la luminosità, ma se questo tasto viene utilizzato dopo il tasto “FN” allora andrà ad attivare la funzione di ricerca all’interno di una pagina web, quella che si può attivare di base anche con la combinazione di tasti “CTRL + F“.