Tu non lo sai ma Netflix ha dei codici segreti: quali sono e cosa succede se li digiti

Sapevate che Netflix ha dei codici segreti da utilizzare? Probabilmente non ancora. Ecco quali sono e cosa succede se li digitate.

Tra i servizi che più vengono utilizzati giornalmente, uno di questi rimane ancora oggi Netflix. La comoda piattaforma di streaming dà modo di godere di un enorme catalogo di film e serie TV divisi per generi e categorie, sia originali che non.

Basta pagare un abbonamento mensile o annuale, che trovate in diversi tagli in base alle vostre esigenze, per immergervi in un mondo di intrattenimento che non ha eguali. Nonostante gli sforzi della concorrenza. E non è finita qui, perché da tempo l’azienda americana sta cercando di espandere il proprio business con alcuni servizi extra.

Basti pensare al gaming, con diversi titoli legati alle serie TV originali che danno modo di vivere esperienze alternative e parecchio interessanti senza abbandonare il servizio principale. Oggi però vi parliamo di un altro aspetto, all’apparenza nascosto. Esistono infatti alcuni codici segreti che potete utilizzare subito: ecco quali sono e cosa succede se li digitate.

Codici segreti di Netflix: quali sono e a cosa servono

Esistono alcuni codici segreti di Netflix che potete digitare già da ora all’interno della piattaforma per accedere ad alcuni servizi utilissimi e di cui mai avevate sentito parlare prima. L’idea è quella di aiutare con la ricerca dei contenuti, utilissimo considerando l’enorme mole di film e serie TV che oggi si trovano disponibili per tutti gli abbonati. Basta scrivere alcune sequenze di numeri e il gioco è fatto, la ricerca verrà canalizzata in base alle vostre esigenze.

Tutto quello che dovete fare è scrivere alcuni numeri nella barra di ricerca del computer, poco dopo l’indirizzo principale. E ci sono codici di ogni tipo. Pensate per esempio al 7700, che vi dà modo di trovare la categoria dei western. Oppure 8985, se siete appassionati di arti marziali e volete godervi contenuti basati sul karatè o sul kung fu. E perché no, c’è 52843 con una serie di contenuti dedicati ai più piccoli tra cartoni e giochi.

Se siete appassionati di documentari, vi servirà scrivere 6839 per avere una lista infinita di possibilità diverse. Con varie sottocategorie come 7018 per i documentari di politica, 4006 per quelli sulla guerra e tanto altro. Tornando sui film, potete provare con 12123 per quelli storici e 9733 per la fantascienza. Finalmente non passerete più interminabili minuti sul divano a cercare ciò che potrebbe interessarvi, è tutto più semplice e immediato.