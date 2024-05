Come non perdere i dati salvati in una chiavetta USB danneggiata: il trucco per risolvere in pochi secondi

In molti casi, è possibile recuperare i dati da una chiavetta USB rotta se si seguono alcuni passaggi e si utilizzano gli strumenti giusti.

Se hai mai subito un danneggiamento della tua chiavetta USB, conosci il panico che si scatena mentre cerchi di valutare il danno e determinare quanti dati sono andati persi.

Le chiavette USB sono molto resistenti. Tuttavia, non sono indistruttibili e possono danneggiarsi. Il modo più comune in cui le persone danneggiano le proprie unità USB è facendole cadere o sbattendole troppo. Ciò può causare la loro rottura, esponendo i delicati interni della chiavetta USB a potenziali danni. Di seguito, scopriamo come affrontare questa situazione e non perdere i dati conservati in essa.

Come recuperare i dati da una chiavetta USB rotta o danneggiata

Una chiavetta USB può riscontrare una serie di problemi, come un’unità flash RAW, un errore di riconoscimento da parte del sistema, corruzione, illeggibilità o danni fisici, ma fortunatamente gli utenti Windows hanno la possibilità di recuperare i loro dati utilizzando CMD. Questo metodo consente la risoluzione dei problemi dell’unità flash senza ricorrere a software o formattazione di terze parti. Dato il coinvolgimento del prompt dei comandi di Windows, si consiglia un’attenzione meticolosa ad ogni passaggio.

Se non riesci ad accedere ai file di dati archiviati nell’unità, potrebbero esserci vari motivi. Per correggere l’errore e recuperare i dati cancellati, formattati, corrotti e persi dall’unità flash USB, esegui questi passaggi sul prompt dei comandi e segui i passaggi indicati di seguito:

Collega l’unità flash USB danneggiata al PC.

Premi il tasto Windows + R, digita cmd e premi Invio.

Digita Diskpart e list disk e premi Invio.

Successivamente, scrivi il disco selezionato [numero della tua unità flash] e fai clic su Invio.

Digita clean e scrivi “crea partizione primaria” e fai clic su Invio.

Selezionare e digitare partizione 1 e fare clic su Invio.

Alla fine, digita format fs=fat32 e fai clic su Invio.

Ora chiudi il cmd e riavvia il sistema.

Come sappiamo, i dati sono molto importanti a livello organizzativo o individuale. Pertanto, durante il recupero di dati corrotti, cancellati e formattati è necessario disporre di un software affidabile e protetto. Puoi trovare molti software su Internet, che hanno molte funzionalità aggiuntive e in grado di riparare unità flash senza perdere dati.

Ad esempio, lo strumento Ripara unità flash può recuperare i dati dell’unità flash eliminati temporaneamente o eliminati definitivamente. Consente inoltre di visualizzare in anteprima i dettagli della partizione selezionata.