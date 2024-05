Apple vuole rivoluzionare il mondo dei mouse: depositato il brevetto che cambia tutto

Apple ha da poco depositato un brevetto per i suoi mouse che potenzialmente cambierà tutto. Si tratta di una rivoluzione totale.

Tra le aziende tech più rinomate ed apprezzate al mondo, una di queste non può che essere Apple. L’OEM di Cupertino negli anni ha saputo costruirsi una nomea senza precedenti, basata su campagne di marketing sempre azzeccate e su prodotti che hanno conquistato le grazie dei consumatori. Senza menzionare solo gli iPhone, un grande punto di forza sono i Mac, gli iPad, gli Apple Watch, gli AirPods e via dicendo.

Tutti prodotti unici, che rappresentano lo standard a cui affidarsi per milioni di appassionati della mela morsicata. Ma purtroppo, anche per l’azienda californiana i flop non sono mancati. E uno di questi è il suo mouse, mai realmente apprezzato per alcune lacune mostrate e dimostrate dagli esperti.

Un esempio è il sistema di ricarica col cavo, che non dà modo di utilizzare la tecnologia wireless. Ma presto le cose potrebbero cambiare. Apple ha infatti depositato un brevetto nei giorni scorsi che sà di cambiamento totale. L’azienda ha deciso: vuole rivoluzionare il mondo dei mouse.

Nuovo mouse di Apple: il brevetto lascia tutti a bocca aperta

Se gli ultimi mouse di Apple non sono stati particolarmente apprezzati dagli utenti, ecco che questo nuovo brevetto appena rilasciato dall’azienda californiana potrebbe cambiare per sempre le carte in tavola. Pare infatti che ora il colosso tech voglia rivoluzionare questo mondo, con un nuovo dispositivo che ha alcune peculiarità uniche nel suo genere e mai viste prima.

Piuttosto che sul design e sui materiali, questa volta gli ingegneri hanno lavorato ad un aspetto in particolare. Ossia la possibilità di rispondere all’inclinazione voluta dall’utente, grazie ad una serie di controlli basati su accelerometro e tecnologie analoghe. Questo vuol dire che, modificando la direzione o sollevando il dispositivo, ecco che il mouse risponderà in maniera diversa.

Come se fossimo di fronte ad una specie di levetta analogica dei controller per console. Dalle dimensioni più grandi e che garantiranno una presa e una precisione maggiori. Tenendo conto che questa volta non verrà utilizzato solo un dito, ma l’intero palmo della mano.

Ci si concentrerà anche sul design ovviamente, come sempre voluto da Apple. L’idea è di fornire un device ancor più ergonomico e dai materiali che non stancano dopo ore di utilizzo, ma il vero occhio di riguardo è sulla tecnologia di inclinazione. Staremo a vedere se questo semplice brevetto prenderà vita e dunque potremo assistere ad una mini rivoluzione.