Torni in forma gratis per l’estate col nutrizionista personale a portata di polso: Samsung stupisce tutti

Vi piacerebbe essere guidati passo dopo passo nell’alimentazione ideale per un fisico da “prova costume” ma senza dovervi scomodare da casa?

Come molti di voi forse già sanno, Samsung ha in programma di lanciare il suo primo anello intelligente – il Galaxy Ring – entro la fine dell’anno. Ma secondo le ultimissime indiscrezioni, l’arrivo del tanto atteso dispositivo potrebbe avvenire già tra l’estate e l’autunno. E in queste ore stanno emergendo ulteriori informazioni sul Galaxy Ring e su alcune delle capacità di questo innovativo gadget.

Le cui applicazioni si estendono a quanto pare anche al mondo del fitness e della sana alimentazione. Leggere per credere. Secondo quanto riferisce Chonsun Biz, media economico online di Chosun Media Group, Samsung ha in programma di integrare il Galaxy Ring nella piattaforma Samsung Food.

Ciò significa che il Galaxy Ring sarà in grado di fornire dati che consentiranno a questo servizio di funzionare come una sorta di “nutrizionista personale“, suggerendo piatti e alimenti per migliorare il benessere dell’utente. Ecco un “assaggio” – è il caso di dirlo – delle sue potenzialità.

Un nutrizionista perfetto a portata di clic

Dal quartier generale di Samsung fanno sapere che il connubio di Samsung Food e Galaxy Ring consentirà di mettere a punto dei menu alimentari su misura, incrociando i dati raccolti dall’anello e da altri elettrodomestici intelligenti in possesso dell’utente.

Il tutto con l’obiettivo di garantire che tutti i terminali smart home collaborino per offrire la migliore esperienza possibile in termini di salute. Pur non essendo ancora diffusi su larga scala, dispositivi come il Samsung Bespoke 4-Door Flex Refrigerator e il Bespoke AI Oven includono telecamere in grado di suggerire o cucinare ricette in base alle esigenze alimentari dell’utente.

Con il Galaxy Ring e gli smartwatch, come la prossima serie Galaxy Watch 7, ci saranno verosimilmente tutti i tasselli del puzzle del monitoraggio completo della salute dell’utente. E con il trasferimento di queste informazioni all’app Samsung Food, la piattaforma globale che aiuta gli utenti a ottenere idee alimentari per una esperienza culinaria più sana, già disponibile per il download su Android e iOS, il “menù” per un corpo sano 2.0 sarà finalmente alla portata di tutti.