Torna il cashback di Poste Italiane: come puoi aderire

Finalmente torna il cashback di Poste italiane: tanti soldi indietro sugli acquisti. Vediamo cosa bisogna fare per aderire all’iniziativa.

In tempi di carovita risparmiare diventa fondamentale e Poste italiane ci aiuta con il cashback. Vediamo nei dettagli come funziona e come si può aderire.

Da mesi assistiamo – impotenti- ad aumenti dei prezzi vertiginosi. Ciò che è peggio è che questi rialzi allarmanti hanno colpito tutti i settori, inclusi i beni di prima necessità come i generi alimentari. Per non parlare poi delle bollette delle utenze domestiche e delle rate del mutuo che, in molti casi, sono addirittura raddoppiate.

In questo contesto di crisi e carovita, riuscire a risparmiare diventa importante più che mai. Riuscire a mettere da parte qualcosa in modo da avere un “cuscinetto” su cui atterrare in caso di emergenze o di imprevisti. Certo risparmiare non è facile. Anche perché non stabiliamo noi i prezzi e a certi acquisti non è possibile rinunciare.

Poste italiane: ecco come funziona il cashback

Possiamo rinunciare a comprare l’ennesimo paio di scarpe o all’abbonamento nella palestra più costosa della città. Possiamo rinunciare l’estetista e all’aperitivo con le amiche ma sicuramente non possiamo rinunciare a fare la spesa al supermercato. Grazie a Poste italiane e all’iniziativa cashback risparmieremo senza dover rinunciare a nulla.

Se pensi che per risparmiare devi rinunciare a tutto ciò che ti piace, sbagli di grosso: con l’iniziativa cashback di Poste italiane non dovrai rinunciare a nulla. Anzi: più compri e più risparmi. In pratica ogni volta che farai un acquisto e pagherai con le carte Postepay o con le carte Banco Posta, riceverai uno piccolo rimborso. Puoi scegliere di pagare anche tramite App Postepay.

Per aderire all’iniziativa devi a dare sul sito ufficiale oppure entrare nell’App Postepay o nell’App Banco Posta. Dovrai selezionare la carta o il conto su cui vuoi che lo sconto di venga accreditato. Infatti il bello del cashback è proprio questo: non solo pagherai di meno tanti prodotti, ma lo sconto ti verrà accreditato sulla tua carta o sul tuo conto. Oltre a risparmiare avrai anche un piccolo guadagno su ogni acquisto.

Gli sconti sono validi nei negozi fisici e online aderenti all’iniziativa. Sono davvero tanti, in tutta Italia e in ogni settore. Per trovare tutti i negozi aderenti nella tua zona puoi consultare l’apposita sezione o sul sito di Poste italiane o sull’App. Potrai usufruire di sconti anche presso bar e ristoranti, benzinai, negozi di alimentari e negozi che vendono articoli per il tempo libero.