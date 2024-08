Torna il bonus auto: ecco come risparmiare cifre ingenti, guida pratica

Grazie al Bonus Auto 2024 è possibile risparmiare migliaia di euro sull’acquisto di un nuovo veicolo: ecco come.

Immagina di poter acquistare un’auto nuova risparmiando un bel po’ di soldi… fino a 10.000 euro. Non è un sogno irrealizzabile, ma una realtà concreta per una certa categoria di contribuenti. Grazie a una serie di bonus e agevolazioni fiscali pensate per alleviare gli oneri economici legati all’acquisto e alla manutenzione di un veicolo, molti potranno beneficiare di vantaggi significativi. Ma di quali incentivi si tratta esattamente, e come funzionano? E, soprattutto, come accedervi? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel 2024 il governo ha rinnovato e potenziato una serie di agevolazioni fiscali dedicate a chi desidera acquistare un’auto. Questi incentivi non si limitano a uno sconto iniziale, ma includono una gamma completa di benefici che vanno dalla detrazione fiscale alla riduzione dell’IVA, fino all’esenzione totale dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione per i passaggi di proprietà. Sommando tutte queste misure, dunque, si può arrivare a un risparmio considerevole.

Il nuovo Bonus Auto dalla A alla Z

Il Bonus Auto in questione è stato pensato per rendere più accessibile l’acquisto di un veicolo adatto alle esigenze delle persone disabili. Uno dei principali vantaggi è la detrazione IRPEF del 19% sulla spesa sostenuta. Questo beneficio fiscale si applica su un importo massimo di 18.075,99 euro, e può essere utilizzato anche per le riparazioni del veicolo, se effettuate entro quattro anni dall’acquisto. La detrazione può essere richiesta in un’unica soluzione o “spalmata” in quattro anni, permettendo così una gestione più flessibile del risparmio.

Un altro incentivo fondamentale è la riduzione dell’IVA al 4% sull’acquisto di veicoli nuovi o usati, con un risparmio notevole rispetto all’aliquota ordinaria. Questa riduzione si applica anche agli optional e agli adattamenti necessari per rendere l’auto idonea all’uso da parte del disabile.

Tuttavia, è importante che il veicolo sia intestato alla persona affetta da limitazioni fisiche (o eventualmente al familiare di cui è fiscalmente a carico). In aggiunta, i disabili e i loro familiari possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto e dall’imposta di trascrizione per i passaggi di proprietà (nel caso di veicoli con determinate caratteristiche di cilindrata e potenza), in modo da ridurre così ulteriormente le spese legate al mantenimento del veicolo.

Considerando tutte queste agevolazioni, il risparmio complessivo sull’acquisto di un’auto può superare il 30%. Per un veicolo del valore di 35.000 euro, ad esempio, i benefici fiscali potrebbero ridurre la spesa effettiva di circa 10.000 euro. Un’opportunità che non capita certo tutti i giorni…