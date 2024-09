Filtri divertenti e spettacolari su Google Meet: attivali subito per riunioni fuori dall’ordinario

L’era digitale ha trasformato il modo in cui comunichiamo, specialmente con l’avvento della pandemia da Covid-19. Le videochiamate sono diventate uno strumento quotidiano sia per il lavoro che per lo studio, spingendo molti a trasformare angoli delle proprie case in uffici o aule virtuali.

Tra le piattaforme più utilizzate per mantenere vivo questo collegamento virtuale c’è Google Meet, apprezzata per la sua integrazione con Google Calendar e la possibilità di partecipare senza un account Gmail. Ma oltre alla praticità, c’è un aspetto ludico e personale che gli utenti hanno iniziato a cercare: l’utilizzo dei filtri durante le videochiamate.

Google Meet ha introdotto la possibilità di personalizzare le proprie chiamate con sfondi personalizzati e effetti simili ai filtri di Instagram o Snapchat, rispondendo così al desiderio degli utenti di rendere più allegre e personalizzate le loro interazioni online.

Questa mossa dimostra come anche in ambiti professionali o educativi ci sia spazio per esprimere la propria individualità e aggiungere un tocco di leggerezza alle riunioni virtuali.

Come attivare i filtri Snapchat su Google Meet

Per chi non vuole rinunciare ai propri amati filtri Snapchat durante una videochiamata su Google Meet, c’è una soluzione semplice ed efficace. Il primo passo è installare Snapchat sul proprio dispositivo mobile, disponibile sia su Play Store che sull’App Store. Dopo aver scaricato l’applicazione e eseguito l’accesso, si può esplorare la vasta gamma di filtri disponibili direttamente dalla fotocamera principale dello smartphone.

Una volta selezionato il filtro preferito tra quelli iconici come il cane con la lingua fuori o l’uomo colpito da una ape sulla fronte, basta cliccare sull’icona dei tre quadratini sovrapposti situata in basso a destra dello schermo. In questo modo si potranno mostrare tutte le faccine preferite mentre si è collegati alla videocamera del cellulare durante una chiamata su Google Meet.

L’introduzione degli effetti visivi simili ai filtri sui social media all’interno delle piattaforme di videoconferenza testimonia come il confine tra professionale e personale stia diventando sempre più sfumato nell’era digitale. La possibilità di utilizzare i filtri Snapchat su Google Meet non solo rende le chiamate più divertenti ma permette agli utenti di esprimere se stessi in modi sempre nuovi ed entusiasmanti, anche nel contesto delle riunioni online.

Attraversando questo periodo storico caratterizzato da distanziamento sociale e lavoro da remoto, strumenti come Google Meet diventano essenziali non solo per mantenere connessione professionale ed educativa ma anche per conservare un senso di normalità attraverso momenti ludici condivisi grazie ai filtri visivi.