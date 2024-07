Top 5 film per sfruttare al massimo l’impianto stereo: una gioia per gli occhi e le orecchie

Per sfruttare al massimo l’impianto stereo ci sono 5 film da guardare per vivere un’esperienza unica per gli occhi e per le orecchie.

Sebbene il settore cinematografico continui a risentire della pandemia è un campo che non si è mai fermato e negli ultimi anni ha fatto uscire una vasta selezione di film eccellenti che sfruttano al meglio l’impianto stereo e garantiscono una esperienza immersiva senza precedenti, come se si stesse guardando la pellicola in una sala cinematografica.

Stiamo parlando di film con una macchina produttiva importante e rendono al massimo per chi ha in casa una nuova soundbar Dolby Atmos oppure possiede un fantastico pacchetto di altoparlanti AVR e surround, questo perché le pellicole in questione contengono diverse scene in cui poter testare al meglio l’impianto audio. Dunque, per tutti coloro che non sanno cosa vedere per mettere alla prova il loro impianto stereo ci sono 5 film imperdibili.

I 5 film da vedere per provare l’impianto stereo

Il primo film in lista da non perdere per chi ha un nuovo impianto stereo da provare è Dune in cui ci sono diverse scene in cui poter testare alla perfezione i dispositivi dotati di Dolby Atmos. La pellicola presenta numerose sequenze che suonano in modo incredibile ed è sicuramente consigliato.

Tutti coloro che decideranno di vedere il film Dune non potranno perdersi Dune: Part Two, ovvero il sequel del primo capitolo sempre con Timothée Chalamet come protagonista. Anche nel secondo capitolo ci sono parecchie scene in cui il suono viene enfatizzato nel migliore dei modi ed è certamente tra i film da mettere in lista.

Il terzo film suggerito è Top Gun: Maverick – La vendetta dei Sith, pellicola uscita ben 36 anni dopo il primo capitolo ed è stata una delle pellicole più attese dagli appassionati di cinema. Essendo un’opera da azione è facile intuire come ci siano diverse scene che garantiscono di provare al meglio il suono.

Un altro film attesissimo dal pubblico è stato The Batman, film che ha garantito un’interpretazione meravigliosa di Robert Pattison ed ha riportato il supereroe in una visione più realistica e concreta. La colonna sonora e il fragore delle auto si sposano benissimo per chi ha un impianto di qualità.

Chiudiamo la lista i film da vedere con No Time To Die, l’ultima apparizione celebre di Daniel Craig nei panni di James Bond. Anche in questo caso, l’azione dell’agente 007 che si muove tra una città e un’altra rende al meglio con un impianto Dolby Atmos.