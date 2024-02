Tinder, ‘addio’ ai profili fake: la nuova funzione che ti tiene lontano da brutte sorprese

Tinder sta testando nuove funzioni di sicurezza inclusa una nuova modalità per aiutare gli utenti riconoscere i profili fake.

L’app di incontri Tinder sta lanciando un nuovo aggiornamento basato sull’intelligenza artificiale per la sua funzione di verifica fotografica, che consente agli utenti di dimostrare di non essere bot o profili fake.

In precedenza, gli utenti dovevano scattare foto di se stessi in una posa specifica per ricevere un segno di spunta blu che ne verificava l’autenticità sull’app di appuntamenti. Secondo la società, questi aggiornamenti fanno parte degli sforzi continui di Tinder per migliorare la sicurezza della sua comunità. Di seguito, scopriamo tutte le novità.

Tinder è pieno di profili fake ma con questa funzione li riconosci subito

Tinder sta migliorando il processo di riconoscimento dei profili fake sostituendo le foto profilo con i video selfie. Inoltre, l’app consentirà presto ai membri di limitare le proprie conversazioni solo ad altri utenti con foto verificata.

Tuttavia, i tempi di questo aggiornamento coincidono con la crescente facilità nell’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per creare personaggi e immagini false. Di conseguenza, le app di appuntamenti potrebbero essere inondate di profili fraudolenti gestiti da bot che mirano a inviare spam agli utenti ignari.

L’introduzione dei video che fungono da controllo, fornisce un modo più efficace per verificare l’autenticità dell’identità di un utente e aiuta a filtrare gli spammer. Tinder ha collaborato con un fornitore di terze parti per gestire il processo di verifica dei video selfie. Tuttavia non ha rivelato il nome del fornitore.

Con il nuovo sistema, agli utenti verrà richiesto di registrare una serie di video, che l’intelligenza artificiale confronterà con l’immagine del profilo che l’utente desidera verificare. Gli utenti che desiderano diventare o rimanere con la spunta blu su Tinder dovranno inviare un video selfie invece delle foto, man mano che gli aggiornamenti verranno rilasciati.

Questo nuovo requisito sostituirà completamente la precedente opzione di caricamento delle foto. La società ha annunciato che gli utenti riceveranno presto richieste per eseguire l’aggiornamento all’ultima versione se desiderano mantenere i segni di spunta blu.

Questa nuova funzionalità non solo garantisce che gli utenti vengano verificati utilizzando il processo di selfie video più sicuro, ma risolve anche il problema dei membri inattivi che ritornano all’app con foto verificate obsolete.

Oltre a implementare i video, Tinder prevede di introdurre nuove funzionalità. Queste ultime consentiranno agli utenti di visualizzare solo altri membri con foto verificata nei loro consigli. I membri potranno anche richiedere che i loro abbinamenti vengano sottoposti a verifica fotografica prima di poter avviare una conversazione.