Ti guarderanno male per strada ma non hai mai sentito così bene: queste sono le cuffie più potenti del mondo

Delle cuffie così non si erano ancora mai viste, se cercate la migliore qualità audio dovete scoprire questo incredibile modello.

Siete disposti a sacrificare l’estetica per avere un dispositivo in grado di farvi ascoltare la musica come forse non avete mai fatto prima? Se non vi interessa troppo apparire in un certo modo, sul web c’è chi ha deciso di lanciare un nuovo paio di cuffie che sta facendo tantissimo parlare di sé. Non solo per le sue funzionalità ma anche, e forse soprattutto, per il suo design.

L’ultima idea, che rischia di cambiare il mercato degli auricolari come lo conosciamo, arrivata direttamente dagli USA e ed è diventata virale proprio grazie ad internet. L’inventore di queste cuffie si è mostrato al mondo con addosso i suoi nuovi dispositivi e ha lasciato tutti a bocca aperta.

Attraverso il video non è possibile capire la qualità dell’audio ma è di certo molto complicato rimanere indifferenti davanti ad un simile gioiello. Sui social gli amanti della musica e della stravaganza non parlano d’altro e la sensazione è che anche in Italia si vedranno presto degli auricolari del genere.

Cuffie per la musica, è iniziata la rivoluzione: questo dispositivo non ha rivali

Se le cuffie sovraurali e circumaurali, quelle a forma di semicerchi che passano sopra alla testa per intenderci, sono per voi già troppo e preferite i cari vecchi auricolari, forse questo nuovo dispositivo non fa per voi. Se volete invece qualcosa che vi distingua dalla massa, dovete per forza dare un’occhiata alle Ol’ Thumpy. Cuffie inventante dall’imprenditore Philip Kaplan, noto negli USA semplicemente come Pud.

L’americano ha dunque deciso di rivoluzionale il modo di ascoltare musica e per questo ha scelto di progettare queste cuffie a dir poco uniche. Al di là del loro aspetto, somigliano davvero molto ai manubri per mettere su i muscoli delle braccia, al loro interno possono vantare il migliore sistema per quanto riguarda la qualità audio.

Ascoltare la musica attraverso le Ol’ Trumphy è un’esperienza unica, gli esperti parlano di loro come le più potenti in circolazione. Proprio come lo è mettersele in testa. Insomma, questi nuovi auricolari sono tanti funzionali quanto poco pratici da portare in giro.

Oltre a non entrare con facilità all’interno delle tasche e nemmeno in uno zaino, risultano anche particolarmente scomode se si vuole ascoltare musica sui mezzi pubblici. Non la miglior fortuna per i nostri vicini di posto che rischiano di stare altrettanto scomodi. Ciononostante, questo nuovo modello è già stato messo in vendita online e qualcuno ha deciso di provarlo.