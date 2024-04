Telegram si aggiorna e supera Whatsapp con questa nuova funzione

Nuovo aggiornamento in arrivo per Telegram. La piattaforma di Pavel Durov supera WhatsApp con questa fantastica funzione.

La “guerra” a distanza tra WhatsApp e Telegram per aggiudicarsi lo scettro di miglior piattaforma di messaggistica continua. Le due contano ancora oggi milioni di utenti iscritti e che si connettono ogni giorno, per poter messaggiare con i propri contatti e poter usufruire degli innumerevoli vantaggi che hanno da offrire. Sia a livello di interfaccia che di funzionalità, quasi tutte gratuite e accessibili con la semplice creazione di un profilo.

E come già successo in passato, anche in questo 2024 le due realtà si stanno continuando a sfidare a suon di aggiornamenti e nuove feature. Un aspetto stimolante tanto per le aziende quanto per gli utenti, che hanno la possibilità di trarre benefici da quanto sta succedendo. In tal senso, di recente Telegram ha rilasciato una nuova funzionalità che supera WhatsApp e la rende il top del settore: ecco di che cosa si tratta.

Telegram si aggiorna: i dettagli della nuova funzionalità

Siamo di fronte ad uno degli aggiornamenti più interessanti del 2024 sul fronte Telegram, che sta per arrivare in pianta stabile su tutti gli smartphone di ultima generazione e sin da subito promette di essere rivoluzionaria. Andando a staccare WhatsApp in maniera importante, con uno strumento che non si può trovare da nessun’altra parte.

Nello specifico, presto sarà possibile creare sticker personalizzati in maniera ancor più veloce. Sfruttando lo strumento Sticker Editor integrato all’interno del servizio di Pavel Durov. Presentata lo scorso 14 aprile con un post sul suo blog, questa funzione sarà disponibile per tutti. Anche senza un abbonamento a Telegram Premium. Si potranno ritagliare oggetti dalle foto per creare adesivi.

Insieme ad altre funzionalità utili di modifica come l’aggiunta del testo, la regolazione dell’esposizione della foto, l’aggiunta di ulteriori sticker disponibili e il disegno a mano sull’immagine prima di concluderla. Per poter partire col processo, tutto quello che dovete fare è caricare l’immagine dalla galleria e poi schiacciare l’apposito pulsante. Così da poter tagliare un determinato elemento, modificarlo, cambiarne i colori, aggiungere il testo e via dicendo.

Controllate già da ora se avete la possibilità di procedere con il download dell’ultima versione dell’app dal Play Store di Google o dall’App Store di iOS. In caso contrario, non temete. Il rollout globale è in corso in questi giorni, e potrebbe volerci ancora del tempo prima che arrivi anche sul vostro smartphone.