Famosa VPN chiude: spiegato cosa accadrà ai suoi utenti

Una delle più famose VPN chiude i battenti e quindi i clienti saranno costretti a prendere provvedimenti per adeguarsi.

Una questione totalmente inaspettata che porterà non pochi problemi a quanti avevano scelto questa azienda dopo attente valutazioni. Sicuramente ora bisogna non solo capire come gestire il tutto ma anche cosa fare laddove si sia scelto di pagare l’abbonamento anticipatamente e quindi che di fatto hanno già versato quanto dovuto anche per i mesi a venire.

Proprio questo aspetto è quello che principalmente in queste ore sta destando una certa preoccupazione generale. Se infatti in generale è possibile orientarsi verso un prodotto simile, diversa è la condizione di chi invece ha pagato e vuole capire come riavere i propri fondi.

Chiude famosa VPN: cosa dovranno fare gli utenti ora

L’azienda che offre il servizio di VPN ha dato comunicazione a tutti gli utenti della sua chiusura, il problema è che molti potrebbero non aver nemmeno letto la notizia e quindi essere parte di questa situazione senza nemmeno saperlo. Di fatto quello che sta avvenendo è una migrazione forzata verso un nuovo operatore.

Infatti gli utenti che hanno Atlas VPN passeranno in automatico a NORD VPN. Questo passaggio è dato dalla chiusura e dall’accorpamento con Nord Security. Si tratta di 6 milioni di persone interessate da questo passaggio, con il trasferimento che avverrà in automatico e usufruiranno di tutto quanto stabilito nel loro piano fino a scadenza di contratto e secondo le modalità che avevano concordato.

Di fatto quindi non cambia molto sul piano logistico ma comunque è necessario invece fare l’iter per poter scaricare il nuovo sistema, creare la registrazione con password e tutti quegli step che comunemente si fanno quando si attiva un nuovo servizio.

I clienti del servizio riceveranno nella mail un link su cui cliccare per aprire il collegamento e quindi procedere con tutte le opzioni. Attenzione alle istruzioni di rinnovo, quello automatico è stato sospeso quindi al termine del contratto chi vorrà essere nuovamente con Nord VPN dovrà comunque sottoscrivere un nuovo abbonamento seguendo le direttive corrispondenti.

Sicuramente questa opzione è noiosa ma in termini di protezione non ci sarà nessuna falla per gli utenti che possono stare tranquilli. Al termine dell’abbonamento ognuno potrà scegliere quindi se optare per un altro operatore oppure valutare le condizioni di Nord VPN in quel momento preciso quindi quali sono i termini economici e le possibilità che potrebbero cambiare rispetto al piano originario.