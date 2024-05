iPhone, come individuare ed eliminare tutti i file spazzatura: è un’operazione fondamentale

I file spazzatura sono sempre da eliminare perché occupano memoria inutile e perché possono determinare problemi all’iPhone.

Ovviamente è importante capire quali sono i file utili da tenere e quali invece quelli da elimiminare subito dal proprio sistema per fare pulizia ma anche per prevenire danni di qualunque tipo. Nella spazzatura dello smartphone possono insinuarsi facilmente infatti file che sono corrotti o che possono poi essere la via d’accesso perfetta per malintenzionati.

Quindi non è solo una questione di spazio d’archiviazione che si esaurisce ma c’è anche questo punto da considerare con attenzione. Farlo però in maniera standard è abbastanza noioso perché implica una serie di passaggi nemmeno così intuitivi che non proprio per tutti, quindi è possibile utilizzare una soluzione molto valida e anche veloce.

iPhone, eliminare velocemente file spazzatura

Ogni sistema che usiamo quotidianamente accumula file spazzatura solo che non ce ne rendiamo conto. Che si tratti della fotocamera, delle app, di internet, tutto produce cose che si accumulano progressivamente nello smartphone e che lo rendono di fatto vulnerabile. Ci sono vari modi per pulire l’iPhone e per ricavare lo spazio quindi ognuno può gestire la situazione come ritiene più facile ma l’importante è capire perché questo passaggio è essenziale e anche come renderlo un’abitudine.

Su Android è più semplice farlo, bastano pochi click, questo spiega perché molti possessori di iPhone tralasciano questo passaggio. In generale molti file una volta eliminati sono visibili in Eliminati di recente quindi non vengono in realtà eliminati del tutto dal dispositivo, restano per un tot di tempo e poi vengono rimossi del tutto. Questa opzione è utile ma non sufficiente.

I file cancellati e i residui generali d’uso vanno eliminati totalmente e in maniera capillare, solo così effettivamente si va a pulire la memoria altrimenti è comunque una cosa parziale. Un sistema facilissimo è quello di usare l’App File che si trova già sull’iPhone anche se nessuno la usa completamente. Questa serve a gestire vari tipi di file e quindi è un po’ articolata, basta solo capire il trucchetto da impiegare per ottimizzare le risorse.

Quello che si può fare è in primo luogo aprire i file recentemente eliminati, quindi andare su quelli presenti ed eliminarli subito. Poi cliccare su Sfoglia, quindi su Posizioni, poi su Eliminati e pulire anche questa sezione. Ovviamente usando l’opzione Seleziona, poi in angolo in basso a destra Elimina tutto, si fa molto prima. Si selezionano tutti i file quindi dopo non ci sarà più possibilità di recupero in alcun modo.