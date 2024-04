Telegram offre un’opportunità imperdibile: d’ora in poi cambia tutto, ecco cosa puoi fare

C’è una grossa novità in arrivo su Telegram, finalmente c’è l’opportunità imperdibile. Ecco di che cosa si tratta, vantaggi garantiti.

Se da un lato c’è WhatsApp che continua a rappresentare il brand leader per ciò che riguarda le piattaforme di messaggistica, dall’altro vanno considerate tutte quelle realtà alternative che stanno continuando a macinare numeri da record. Una di queste è ovviamente Telegram che, per via delle sue funzionalità spesso uniche, è per molti il miglior servizio di messaggistica in assoluto.

E ovviamente per l’azienda di Pavel Durov non è arrivato il momento di sedersi sugli allori. Ma anzi di spingere il piede sull’acceleratore, lanciando nuovi strumenti che potrebbero presto diventare utilissimi per tutti. C’è un’opportunità in particolare che verrà introdotta ed è imperdibile. D’ora in poi cambierà tutto, ecco che cosa si potrà fare e da quando. Non ve la dovete fare scappare!

Telegram cambia tutto: ecco che cosa si potrà fare

Dopo una lunga attesa, finalmente ci siamo. Anche su Telegram arriva la possibilità di trasformare il proprio account base in un profilo business. Così da poter godere di tantissimi strumenti e funzionalità specifiche per le aziende. Tra cui i chatbot AI, utilissimi per poter gestire tutto in maniera intelligente.

Queste funzionalità già sono disponibili gratis per gli abbonati al Premium. Mentre per gli account classici il prezzo da pagare è di 4,49 euro al mese o 33,99 euro all’anno. Per poter abilitare subito Telegram Business, basta andare nelle impostazioni dell’app e quindi cliccare sulla scheda relativa al proprio profilo professionale. Ma quali sono le principali novità di cui poter usufruire?

Partiamo dalla mappa dettagliata con la propria posizione e le info per arrivare al negozio, da inserire nel proprio profilo. Anche la pagina iniziale sarà modificabile, con adesivi, immagini e stesti. E poi non si possono dimenticare le risorse rapide, ossia delle scorciatoie per inviare messaggi predefiniti agli utenti.

Così come i messaggi di benvenuto, quelli di assenza, i tag per le chat e la creazione dei link all’interno delle conversazioni. Infine l’introduzione dei chatbot, che verranno integrati all’interno dei flussi di lavoro per avere a disposizione un assistente aI in grado di gestire le chat.

Una decisione quella dell’azienda di Pavel Durov che è in linea con gli ultimi numeri registrati da Telegram. Solamente qualche mese fa, sono stati raggiunti ben 5 milioni di abbonati al Premium. Un risultato più che positivo, che ha spinto il colosso ad andare avanti e di allargarsi anche al settore Business.