Super sconto su Amazon per gli AirPods 3: ora costano solo 159€

Gli AirPods di terza generazione al prezzo di quelli di seconda: perché sceglierli e non farsi scappare l’occasione.

Spendere 159 euro per degli auricolari? Sì. E non pentirsene più. Se siete ancora incerti su quali auricolari bluetooth scegliere, non potete assolutamente perdere questa offerta Amazon. Se risulta complicato capire perché spendere una cifra superiore ai 100 euro per un paio di auricolari, quando ci sono soluzioni che costano meno della metà, siete capitati nel luogo giusto.

Spesso non si fa abbastanza informazione sugli apparecchi elettronici in commercio perché si scrive in base alla pubblicità. In realtà gli Airpods sono un prodotto indistruttibile con caratteristiche tecniche che mettono in difficoltà qualsiasi concorrenza. Certo, c’è da dire che ha senso acquistarli se si possono associare ad altri prodotti Apple, altrimenti sarebbe una spesa inutile.

Innanzitutto quando si mettono all’orecchio si collegano immediatamente al dispositivo Apple dello stesso proprietario: basta collegarli una volta e poi la sincronizzazione è completa. Questo fa sì che si risparmi il tempo di accoppiamento che invece viene richiesto dagli altri apparecchi a ogni accensione. A ciò si aggiungono le caratteristiche tecniche che permettono un isolamento dall’esterno senza eguali, e non solo.

Perché non perdere l’offerta Amazon, cos’hanno in più agli altri auricolari gli Airpods di terza generazione

Oltre a una ricarica davvero veloce, una durata notevole di carica e la facilità di utilizzo dei comandi touch super sensibili, gli AirPods di terza generazione hanno ancora qualcosa in più, soprattutto allo stesso prezzo della versione precedente.

Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa per calibrare in automatico la musica, ma anche un sensore di pressione per controllare la riproduzione multimediale e le chiamate e 30 ore totali di ascolto con le varie ricariche in custodia. Da 200 euro a 159, su Amazon, offerta del 20% di sconto che non durerà molto. Perché però approfittarne?

Oltre a tutte le caratteristiche tecniche già elencate nei paragrafi precedenti, si aggiunge anche il fatto che il sistema intuitivo rende la connessione con il resto dei dispositivi del marchio molto più fluida: si può notare dal passaggio automatico da riproduzione musica a chiamata con un solo tocco sull’auricolare.

La qualità poi si riscontra anche nella durata del prodotto: negli anni si è soliti rilevare problemi di sincronizzazione e comandi sul resto degli auricolari più economici, a volte si finisce a poter utilizzare solo una cuffia perché l’altra perde la sincronizzazione, questo invece è un vero investimento perché assicura grandi prestazioni negli anni.