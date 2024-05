Smettila di perderti le foto o i dati: ecco il lettore di schede di memoria definitivo

Contiene link di affiliazione.

Il moderno mercato del lavoro, figlio della pandemia da Covid-19, è cambiato drasticamente fino a essere quasi irriconoscibile nel giro di qualche anno. Una delle nuove realtà lavorative è ovviamente lo smart working che ci consente di portare con noi l’ufficio – nel bene e nel male – ovunque noi siamo. Tuttavia questa nuova realtà si deve scontrare con diverse problematiche e una di queste è proprio la limitata capacità di spazio dei nostri device elettronici.

Soprattutto per lavoratori freelance e liberi professionisti, avere con sé tutto il materiale necessario per svolgere la propria attività, anche offline, è una necessità che potremmo definire ormai fondamentale. Che fare però quando non si ha la possibilità di accedere a cloud o servizi di memorizzazione online? Si deve ricorrere per forza di cose a supporti fisici come hard disk o le più comode schede SD. Proprio queste ultime costituiscono il non plus ultra per i “nomadi digitali” grazie alla convenienza e alla praticità.

Metti ordine nei tuoi dati col lettore di schede di memoria

Prendendo poi ad esempio i lavoratori freelance come i fotografi, uno dei problemi principali con le schede SD risiede nel numero elevato di unità che si possiedono e con le quali si deve lavorare simultaneamente. Per risolvere questo problema però, basta un semplicissimo quanto comodo lettore di schede di memoria.

Vedi su Amazon

I lettori di schede di memoria permettono di accedere ai dati di più schede SD e micro SD in contemporanea, nel caso specifico questo lettore permette un uso simultaneo di oltre 6 formati diversi di schede di memoria. Utilizza, infatti, la tecnologia USB 3.2 Gen 2 per fornire velocità di download fino a 10 Gbps, consentendo così un accesso più rapido e la massima velocità possibile di trasferimento sui normali computer . Inoltre, è compatibile sia con PC che Mac, oltre che una vasta gamma di dispositivi portatili come smartphone e tablet se si hanno i giusti adattatori.

È compreso nella confezione anche un comodo cavo USB 2 in 1 che offre connessioni sia con USB type C che con la ormai classica USB 3.0, in altre parole potrai connetterlo a ogni cosa e lavorare così con estrema facilità. Il lettore è uno dei più piccoli sul mercato e con la tecnologia Plug & Play non avrà bisogno di una fonte di energia esterna.

Piccola nota, attenzione alle schede SD che utilizzi, qui ti spieghiamo quali sono le più affidabili e quali invece sarebbe meglio evitare.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.