Smartphone, la lista dei più resistenti nel 2024: costano meno di 200 euro

Questa è la lista degli smartphone più resistenti del 2024. Costano meno di 200 euro e sono la soluzione giusta per voi.

Quando si decide di acquistare un nuovo smartphone, ci sono diversi aspetti di cui è bene tenere conto. Che variano in base a quelle che sono le esigenze del consumatore. C’è chi si concentra sul design, chi sulla durata della batteria, chi sulla fotocamera, chi sulle prestazioni del processore e via dicendo.

Un elemento che accomuna tutti è la resistenza del telefono. Soprattutto tenendo conto del fatto di quanto siano delicati i device di ultima generazione, con schermi sempre più grandi e una sottigliezza totale. Ecco perché questa lista da cui attingere potrebbe tornarvi utilissima. Si tratta di un elenco completo con tutti i modelli più resistenti in assoluto che potete trovare nel 2024. E la cosa migliore è che costano meno di 200 euro, ecco dunque che dovreste valutarne ora l’acquisto per non farvi mancare più nulla.

Smartphone resistenti a meno di 200 euro: la lista completa

Se volete uno smartphone resistente come non mai ma al tempo stesso non siete disposti a spendere migliaia di euro, ecco allora che abbiamo trovato i modelli giusti per voi. Questi telefoni sapranno garantirvi il massimo del comfort e della robustezza, andando al tempo stesso a pagarli pochissimo e a poter usufruire di schede tecniche di tutto livello. Così da unire l’utile al dilettevole e non farvi mancare mai nulla.

Partiamo dal Fossibot F101, uno smartphone con schermo da 5,45″ e batteria da 10.600 mAh con ricarica rapida da 18 W. A cui si aggiunge un processore MediaTek Helio A22 con 7 GB di RAM e una fotocmare da 24 megapixel. Impermeabile e praticamente indistruttibile, lo potete acquistare ora a 139,99 euro su Amazon.

Una valida alternativa è l’IIIF150 B1, una fantastica alternativa di smartphone rugged con schermo da 6,5 pollici Full HD+ protetto dal Corning Gorilla 3 Glass. A cui si aggiungono 12 GB di RAM, 64 GB di memoria e una batteria da 10.000 mAh. Con tutti gli standard IP68, IP69K, MIL-STD-810G inclusi. Il prezzo? 169,99 euro.

Concludiamo con l’HOTWAV Cyber 9 Pro, un altro smartphone rugged economico ma incredibilmente di qualità. Si presenta con uno schermo da 6,3 pollici bello da vedere, e con una fotocamera ad 48 megapixel per scattare tutte le foto che volete. Sotto la scocca ci sono 8 GB di RAM, 128 GB di ROM e una batteria da 7500 mAh. Impermeabile e antipolvere, potete acquistarlo ora a 179,99 euro.