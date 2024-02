Sky, manca pochissimo all’arrivo di una super novità: già ne sono tutti matti

Manca davvero poco e Sky è pronta a lanciare una super novità. Sono tantissimi gli utenti che già ne sono matti: è una sorpresa per tutti.

Negli ultimi anni le entrate di Sky, la pay-tv più famosa della penisola, sono state influenzate sicuramente dal fenomeno del “pezzotto”. In questi primi mesi del 2024, il Governo sta facendo di tutto per evitare che la pirateria continua a danneggiare il mondo dell’entertainment e dello sport.

Una super novità di Sky fa esultare gli utenti – Computer-Idea.it

Per questo motivo sono stati rafforzati i controlli con l’introduzione del Piracy Shield, appunto lo scudo contro la pirateria dei contenuti online. Eppure non sono mancati gli inconvenienti, con diverse aziende che hanno denunciato come questo scudo non abbia fatto altro che oscurare dei siti che di illegale non avevano nulla.

Ovviamente non sono mancate le smentite da parte dell’esecutivo. Ad oggi gli effetti dello scudo ancora faticano a vedersi e per questo motivo le aziende stanno cercando di ampliare la propria offerta. L’esempio è proprio Sky che ha deciso di annunciare una novità super per tutti suoi clienti. Sono tantissimi coloro che hanno festeggiato dopo l’ultimo annuncio dell’azienda.

Sky, in arrivo una novità super: si apre un nuovo mondo per gli utenti

Nel mondo competitivo delle telecomunicazioni in Italia a breve potrebbe esserci anche un nuovo attore, pronto a recitare il ruolo di protagonista. Infatti Sky ha annunciato il debutto di Sky Mobile, powered by Fastweb.

L’operatore è pronto a promettere un’offerta mobile che si distinguerà per la sua semplicità, trasparenza e convenienza. Il lancio di Sky Mobile è fissato per il 29 febbraio 2024, data che segna l’ingresso ufficiale sul mercato italiano.

L’operatore si propone di offrire una copertura estesa, con il 4G che coprirà oltre il 99% del territorio nazionale. Inoltre, un punto di forza dell’offerta sarà la possibilità di accedere alla rete 5G senza costi aggiuntivi. Si prevede che entro il 2025 la tecnologia 5G raggiungerà il 90% della popolazione italiana.

Sky Mobile offrirà varie opzioni ai suoi utenti, tutte caratterizzate da minuti illimitati e pacchetti di dati di diversa entità. Tuttavia, al momento non sono disponibili informazioni sui prezzi specifici di tali pacchetti.

Il CEO di Sky Italia, Andrea Duilio, ha sottolineato l’importanza di questa nuova offerta nel contesto dell’ecosistema Sky, enfatizzando come l’azienda si posi come il partner ideale per le famiglie italiane.

Proprio con l’arrivo di Sky Mobile, l’offerta di contenuti e servizi di Sky diventa ancora più completa ed accessibile ad un pubblico più vasto. Insomma dopo i problemi finanziari dovuti al fenomeno della pirateria, sembra proprio che Sky voglia monetizzare gettandosi a capofitto nel mercato della telefonia mobile.