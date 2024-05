One UI 6.1 anche per i tablet: i modelli che verranno aggiornati e le nuova funzionalità

Dopo l’ingresso trionfale a inizio anno sui Samsung Galaxy S24, la nuova versione dell’interfaccia arriva anche sui tablet dell’azienda.

L’aggiornamento a One UI 6.1 ha rappresentato un momento di grande cambiamento nel panorama tecnologico di Samsung. Questa nuova versione del sistema operativo è stata accolta come un vero e proprio salto qualitativo che migliora significativamente l’interazione degli utenti con i loro dispositivi, grazie anche alle funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. L’espansione dell’aggiornamento One UI 6.1 a tablet e smartphone assicura un’esperienza utente coerente e all’avanguardia su una varietà di dispositivi Samsung – computer-idea.it

La serie Galaxy S24 ha avuto l’onore di debuttare con questa nuova interfaccia, mentre oggi l’aggiornamento sta arrivando anche in molti altri dispositivi Samsung. One UI 6.1 è apprezzata soprattutto la sua capacità di rendere l’uso quotidiano dei dispositivi più intuitivo e piacevole. Questo aggiornamento non introduce cambiamenti radicali nel design rispetto alla sua versione ulteriormente l’esperienza utente.

Il tutto mantenendo un’interfaccia familiare ma ottimizzata. Con ogni nuova versione, Samsung mira a perfezionare la sua visione di un’interfaccia utente che sia funzionale e, al tempo stesso, esteticamente piacevole, dimostrando un impegno costante verso l’innovazione e la soddisfazione del cliente.

One UI 6.1: nuove funzionalità e dispositivi supportati

One UI 6.1 introduce una serie di funzionalità all’avanguardia. Le innovazioni sono visibili principalmente nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’esperienza utente in generale, con funzioni come il “Cerchio per cercare”, “Interprete”, e la “Traduzione in tempo reale nelle chiamate telefoniche”, che elevano notevolmente l’efficienza comunicativa.

Inoltre, l’integrazione di strumenti avanzati di controllo ortografico e grammaticale, la generazione automatica di riassunti per le app Samsung Notes, Internet e Voice Recorder, e nuove opzioni di registrazione e visualizzazione per la galleria, arricchiscono ulteriormente questa esperienza.

One UI 6.1 è disponibile su una vasta gamma di dispositivi Samsung, coprendo sia gli smartphone che i tablet. Tra gli smartphone, l’aggiornamento è stato rilasciato per i modelli più recenti come il Galaxy S23, S23+, e S23 Ultra, estendendosi fino alle serie S22 e S21, inclusi i modelli FE di queste generazioni. Anche la linea Galaxy Z, comprensiva dei Fold e Flip dalle ultime tre generazioni, beneficia di questo aggiornamento.

La compatibilità dell’aggiornamento è stata recentemente estesa anche ai tablet. Tra i dispositivi che hanno ricevuto o riceveranno l’aggiornamento troviamo:

Galaxy Tab S9, Tab S9+, e Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8, Tab S8+, e Tab S8 Ultra

Questi tablet beneficeranno quindi delle nuove funzionalità IA e vedranno anche miglioramenti nell’integrazione tra il display Always On e lo schermo di blocco, tra le altre ottimizzazioni. Samsung si assicura così che anche gli utenti di tablet possano godere delle ultime innovazioni software, garantendo una coerenza nell’esperienza utente attraverso dispositivi diversi.