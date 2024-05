Sicurezza sul web, tutti sottovalutano un rischio: questi account presi di mira

Protezione e sicurezza sul web, attenzione al comportamento che potrebbe costarvi caro. Riguarda diversi account.

Troppo spesso sottovalutato, quello della sicurezza online è un tema che ci riguarda tutti e, pertanto, di primaria importanza. Non vi sono distinzioni di età, sesso, ceto sociale, dinnanzi a questa problematica dall’elevato potenziale di pericolosità e vi sono tutta una serie di regole che gli esperti consigliano di seguire per gestire la propria attività online nel migliore dei modi e riducendo ai minimi termini i rischi.

Non si tratta solo di prestare attenzione alle password utilizzate per l’accesso ai propri account ma anche al modo di navigare sul web, alla scelta delle app e dei programmi da scaricare, al monitoraggio delle email in entrata e tanto altro. Ed in tale contesto c’è un errore che in tanti commettono proprio a causa di un basso livello di attenzione al problema. Scopriamo di che cosa si tratta.

Sicurezza sul web, il rischio pericoloso da non sottovalutare

Gli hacker non guardano in faccia nessuno e potrebbero sfruttare anche le falle negli account dei più giovani o legati ad attività di intrattenimento per impossessarsi di dati sensibili e accedere in molti casi anche a depositi di denaro. Anche perché si tratta, in buona parte dei casi, di vie di accesso per certi versi più facili proprio in virtù del fatto che gli utenti potrebbero prestare minore attenzione agli aspetti legati alla sicurezza.

Pertanto vi è una categoria di appassionati che più di altre dovrebbe tenere sempre alta la guardia: stiamo parlando dei gamer, gli amanti dei videogiochi che oggi più che mai si trovano in balia di hacker che potrebbero accedere ai loro account sottraendo dati personali e la libreria giochi.

Ebbene si, il mondo del gaming non è immune alle minacce informatiche ed il rischio, per chi ha investito molto denaro nella costruzione di una libreria giochi, è quello di perdere tutto. Alla perdita economica di centinaia di euro si somma quella affettiva legata ai progressi fatti in ogni videogame.

Ma, ancor più pericoloso è il fatto che ad ogni account sono collegati un conto corrente ed una email. I metodi da impiegare per proteggersi sono molteplici: non condividere alcuna informazione personale con altri, utilizzare password sicure e composite, modificandole periodicamente, prestare la massima attenzione ai download che si effettuano e proteggere il proprio account con l’autenticazione a due fattori.