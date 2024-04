Sentiti come Iron Man con questo guanto per chi passa tanto tempo al computer: come ti rigenera la mano

Un po’ Thanos, un po’ Iron Man, ecco l’innovativo guanto che per chi passa tanto tempo al computer. Caratteristiche e uscita.

L’idea tendente all’unicum è figlia di un sondaggio proveniente dagli Stati Uniti, ma estendibile serenamente a livello globale, che da un lato evidenzia un signor problema per chi passa tanto tempo al computer, dall’altro ne offre una possibile soluzione.

Ebbene, secondo questo sondaggio incastonato in un periodo storico triennale (2019-2022), un utente su tre prova un senso di disagio davanti al PC, causato dalle troppe ore che ci si passa. Il 67% avverte fastidio al polso e alla mano, il 56% affaticamento agli occhi, il 42% soffre di dolori al collo e alla schiena.

Da qui nasce l’idea partorita da un team di ingegneri e scienziati, ma anche gemer, impegnati a guidare la creazione di determinati dispositivi. Un guanto che fa un po’ Iron Man un po’ Thanos (non necessariamente con tutte e cinque le gemme del potere) che risolve il problema all’arto utilizzato per ore e ore quotidianamente di fronte a PC, fisso o portatile che sia.

Un guanto innovativo: calore attivo alle aree chiave della mano e del polso. Tre le impostazioni

Quel team altri non è che GamerTech. Che, dopo decenni di creazioni di capi d’abbigliamento per i migliori marchi sportivi, costumi da bagno e intimi, ha deciso di entrare in un altro segmento di mercato: tutto ciò che approfondisce la scienza dei materiali, robotica e tutto ciò a loro annesso. Ed è proprio qui che nasce Magma Glove. Un dispositivo dotato di tecnologia all’avanguardia che porta prestazioni, comfort e precisione a un livello superiore.

La tecnologia di rigenerazione termica a film sottile utilizza un targeting preciso per fornire calore attivo alle aree chiave della mano e del polso tramite tre impostazioni di calore personalizzabili e cicli temporizzati intelligenti, nati per garantire comfort e soprattutto far riposare la mano anche mentre la si muove.

Progettati per prestazioni ottimali della mano durante le sessioni di gaming, il guanto per eSport usa uno strato riflettente e altri sottili strati di riscaldatori in carbonio e grafene, con una duplice funzione: non fanno affaticare oltremodo l’arto, garantendo al tempo stesso una migliore agilità della mano, necessaria per essere performante nei campionati eSport, ora riconosciuti in tutto il mondo dal Comitato Olimpico Internazionale come un’attività sportiva legittima.