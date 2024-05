Se hai una Smart TV LG c’è una preziosa novità per te: ti basterà aggiornarla

Con questa evoluzione, LG dimostra il suo impegno nel combinare innovazione tecnologica e qualità in ogni aggiornamento del sistema.

Le Smart TV LG si sono sempre distinte nel mercato per la loro capacità di offrire un’esperienza visiva di alta qualità, abbinata a funzionalità all’avanguardia che migliorano l’intrattenimento domestico. Questi dispositivi sono progettati per adattarsi perfettamente a diversi contesti abitativi grazie al loro design elegante e moderno, ma sono anche dotati di tecnologie innovative che rendono la visione e l’ascolto di contenuti un’esperienza unica.

Con la possibilità di accedere a una vasta gamma di applicazioni e l’integrazione di assistenti vocali, gli utenti possono godere di un controllo senza precedenti e di una personalizzazione completa del loro intrattenimento. In aggiunta a queste già apprezzate caratteristiche, LG sta per lanciare un’ulteriore novità.

L’obiettivo è entusiasmare tutti gli appassionati di cinema e musica che cercano un’esperienza acustica di livello superiore. La novità riguarda uno degli aspetti più raffinati dell’audio, e siamo sicuri che sarà una vera manna per chi cerca un’esperienza audiovisiva top di gamma.

Un salto qualitativo nell’esperienza audio: le smart TV LG raggiungono nuovi livelli di eccellenza

La grande novità per i possessori di Smart TV LG è l’introduzione del supporto per Dolby Atmos tramite l’app Apple Music, una funzionalità che fino ad ora necessitava di dispositivi esterni come soundbar o sistemi audio attraverso connessioni HDMI. LG è il primo produttore di televisori a integrare Dolby Atmos in Apple Music direttamente sulle proprie Smart TV, permettendo così agli utenti di godere di un suono immersivo e di altissima qualità direttamente dal loro televisore.

Per accedere a questa innovativa funzionalità, è necessario effettuare l’aggiornamento all’ultima versione dell’app Apple Music disponibile. Una volta aggiornata, l’app permetterà di riprodurre contenuti audio in Dolby Atmos e creare un ambiente sonoro tridimensionale che avvolge l’ascoltatore.

I televisori smart LG compatibili con questa novità includono i modelli del 2018 in poi, dotati di webOS 4.0 o versioni successive. Anche coloro che possiedono modelli più vecchi non dotati di supporto nativo per Dolby Atmos possono beneficiare di questa funzione, a condizione di collegare una soundbar LG dei modelli 2023 o 2024.

Inoltre, è possibile collegare wireless gli Apple AirPods o altri dispositivi Apple tramite Bluetooth per un’esperienza ancora più coinvolgente e priva di cavi. In concomitanza con il lancio di questa funzione, LG offre a tutti gli utenti globali un periodo di prova gratuito di tre mesi per Apple Music, accessibile direttamente dall’app sulle Smart TV LG.