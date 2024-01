Se hai aggiornato il tuo iPhone hai fatto un grosso errore: come risolvere i problemi del nuovo iOS 17

Nuove disavventure di Apple all’orizzonte: come risolvere i problemi del nuovo iOS 17 se hai appena aggiornato il tuo iPhone.

Poi dici che il 17 non porta sfortuna, anche se negli Stati Uniti sono altri i numeri jellati. Tant’è. Da quando è arrivato iOS 17, appunto, per Apple sono arrivati guai che stanno mettendo a repentaglio la credibilità che nei decenni si era conquistato il colosso di Cupertino.

Le prime segnalazioni, critiche, lamentele e chi più ne ha più ne metta, con l’arrivo del grande aggiornamento di settembre del sistema operativo di Apple, quell’iOS 17 causa principale del surriscaldamento dei nuovi iPhone. Con tanti di misteriosi spegnimenti notturni segnalati da molti utenti su Reddit.

Apple sembrava aver messo le cose apposto con un ulteriore aggiornamento di sistema. Ma l’ultimo, quello di metà dicembre, comincia a dare preoccupanti segnali, come testimoniano le nuove lamentele esplose sempre sui social. Principalmente provenienti dagli Stati Uniti, ma anche da Cina e dal Giappone.

Altro che correzioni di bug: il nuovo aggiornamento di IOS 17 è un problema per molti iPhone

Tra le tante novità ufficializzate da Apple nel momento in cui è stato rilasciato iOS 17.2.1, c’erano delle “importanti correzioni di bug”. Pochi giorni dopo, però, si è scoperto che sia in Cina che in Giappone Apple ha scritto che l’aggiornamento “risolve un problema che può far scaricare più velocemente la batteria dell’iPhone in determinate condizioni”.

Le segnalazioni si inseriscono proprio in questo contesto. Non è solo un problema di una batteria che con il nuovo aggiornamento di iOS 17 si scarica molto più velocemente, ci sarebbero anche preoccupanti problemi di connettività sugli iPhone: sono in molti ad affermare l’impossibilità di connettersi con il provider di rete. È da qui che sono comparse soluzioni alternative a questi problemi che stanno mettendo in grande difficoltà Apple.

Nelle discussioni della community di supporto c’è chi ha ripristinato le impostazioni di rete, attraverso il percorso Impostazioni > Generali > Trasferisci o ripristina iPhone > Ripristina > Ripristina impostazioni di rete. Attenzione, se lo volete fare, prima un bel backup, altrimenti rischiate di perdere ciò che avevate scaricato e salvato sullo smartphone.

C’è chi ha eliminato tutti i profili VPN, tramite quest’altro percorso: Impostazioni > Generali > VPN e gestione dispositivo > VPN (tocca la “i” nei profili VPN) > Elimina VPN. C’è chi perfino si sta scaricando la versione beta di iOS 17.3, sicuro di eliminare sia il problema di una batteria che non dura più come prima, sia della cancellazione del bug di connettività. Insomma, un altro bel caos. Guarda caso con iOS 17, e qui la scaramanzia è comprensibile.