Problemi di schiena? Prova a lavorare con una scrivania regolabile in altezza (in sconto)

Mantenere il proprio corpo in salute è importante anche quando si lavora ed è per questo motivo che la scrivania regolabile in altezza diventa la scelta ideale per garantire il massimo comfort per il lavoro salutare. Grazie alla possibilità di impostare vari livelli di altezza, questa scrivania è ottimale per alternare le fasi di lavoro o di studio in piedi a quelle da seduto e permettere al proprio corpo di godere del massimo giovamento evitando carichi eccessivi di stress.

La scrivania regolabile in altezza presenta tutti i comfort necessari per il lavoro in casa o in ufficio: un piano 110×60 cm in legno massello che garantisce uno spazio ampio permettendo di posizionare tutto l’occorrente per lo smart working e per il lavoro da casa come diversi monitor, tastiere, mouse, tablet, laptop e altri suppellettili per il lavoro e lo studio; un gancio per le cuffie, un supporto sicuro e resistente per bottiglie e bicchieri oltre che un sistema collaudato di binari e morsetti per la gestione dei cavi elettrici rendendo il tutto anche più ordinato e piacevole alla vista.

La peculiarità di questa scrivania regolabile in altezza è rappresentata dai sistemi automatici azionati da un motore elettrico silenzioso e duraturo: attraverso la comoda pulsantiera posizionata sulla parte destra è possibile regolare l’altezza della scrivania in maniera automatica partendo da un minimo di 72 cm fino a un massimo di 117 cm, inoltre attraverso il pulsante di reset si può reimpostare l’altezza della scrivania alla posizione predefinita evitando inutili sprechi di tempo e di energia nel cercare la posizione perfetta.

Perché scegliere una scrivania automatica al posto di una manuale

Il comfort nel lavoro è un aspetto molto importante dato che non solo permette di mantenere il proprio corpo in salute evitando inutili problematiche, ma riesce anche ad aumentare la produttività: la scrivania regolabile in altezza permette di passare dalla posizione “in piedi” a quella “da seduto” in maniera automatica cliccando sui relativi pulsanti, in questo modo il piano della scrivania si alzerà e si abbasserà fino al livello opportuno senza il rischio di risultare troppo basso o troppo alto.

A differenza delle scrivanie manuali che hanno un ampio margine d’errore dato che si abbassano e si alzano mediante una leva o un martinetto, la scrivania elettrica si regola in maniera totalmente automatica evitando ulteriori sforzi fisici. Se si vuole una postazione ordinata, pulita e sempre adatta alle proprie esigenze di postura e comfort la scelta migliore è la scrivania regolabile in maniera automatica.

Le scrivanie regolabili in altezza, sia automatiche che manuali, tendono a costare di più delle scrivanie canoniche; grazie a un conveniente coupon è possibile risparmiare ben 80€ dal prezzo base del prodotto. Per applicare il coupon basta spuntare la casella all’interno della descrizione del prodotto oppure al momento del pagamento così da ottenere uno sconto che supera il 40%. Se avete ancora dubbi vi consigliamo di dare un’occhiata a questa nostra guida legata al mondo delle scrivanie economiche per lavorare!

