Migliori scrivanie economiche PC del 2024: gaming, studio e lavoro a portata di budget

Creare il proprio angolino per il PC vuol dire anche avere scrivanie che supportino le nostre abitudini davanti lo schermo, che si adattino all’arredamento e che riescano a non affaticare polsi, schiena, braccia e occhi… Già, perché anche le migliori scrivanie contribuiscono a rendere piacevole una prolungata fruizione della postazione PC offrendo altezze regolabili per ogni statura, supporti per monitor per ergerli all’altezza degli occhi senza dover abbassare o alzare continuamente la testa, superfici comode per mouse e tastiere che non appesantiscano i polsi, e in generale prodotti composti da materiali duraturi che non si rovinano col tempo.

Esistono scrivanie di tutti i tipi a seconda delle esigenze, e per fortuna ci sono soluzioni economiche sotto i 150€ che oltre a non far danni al portafoglio riescono anche a non sacrificare qualità e funzioni utili. In questa guida vi porteremo all’attenzione proprio scrivanie a basso budget, cercando di consigliarvi prodotti caratteristici per ogni esigenza: che voi vogliate realizzare una cameretta per i bambini, che vogliate una postazione all’ultimo grido o che cerchiate un prodotto funzionale all’ufficio o allo studio, siete giunti nel posto giusto. Se state cercando di ammodernare la postazione PC ma con un occhio al risparmio, vi consigliamo di consultare anche la nostre guida alle migliori sedie da gaming economiche.

Scrivanie economiche PC, le migliori

Yaheetech per PC portatile, la scrivania piccola e mobile

A volte non serve chissà quale scrivania gigante che occupi un’intera stanza, anzi, spesso in realtà accade che ci sia bisogno di un supporto portatile e salvaspazio che possa tornare utile nelle call di lavoro, o più semplicemente serva un tavolino mobile da spostare nei momenti del bisogno. In questo caso farebbe comodo una piccola scrivania portatile di Yaheetech, utile proprio per occupare meno spazio possibile e avere a disposizione una postazione mobile per laptop e notebook.

Le dimensioni compatte adatte a spazi piccoli non sacrificano comunque accessori utili per la sussistenza di quella che in effetti è pur sempre una postazione PC. Questa scrivania infatti dispone di un utile cassetto con binario scorrevole, oltre a ben due ripiani resistenti: qui è possibile poggiare documenti, libri, o apparecchi utili a lavorare col PC come scanner, stampanti, cuffie e così via, in grado di sopportare un carico che arriva fino a 60Kg (30 il tavolo superiore, 20 il ripiano intermedio, 10 il ripiano inferiore. La mobilità di questa piccola scrivania è consentita da quattro ruote, due delle quali sono bloccabili per mantenere la postazione stabile.

ODK a forma di L, la scrivania angolare

Passiamo dalla gestione ottimale di spazi piccoli al cercare di riempire invece spazi più grandi: una bella ed elegante scrivania ad angolo come la ODK a forma di L può essere una soluzione che accontenta tali esigenze spaziali. Con un design così minimale e la caratteristica forma ad angolo, questa scrivania si adatta in maniera ambivalente sia come ideale tavolo da gioco e da studio nella camera dei ragazzini, sia come superficie da lavoro funzionale per l’ufficio o per lo studio in casa.

Ma perché scegliere una scrivania con questa forma? Occupare gli angoli delle stanze è sempre un problema fondamentale di arredamento, e avere una scrivania che va a proprio a incastonarsi qui svolge alla tripla funzione di salvare spazio, di renderlo gradevole all’occhio e di avere una superficie più vasta su cui costruire la propria postazione PC: casse, accessori, console, stampanti, gamepad, giochi, libri, cuffie, tutto è agganciabile ai vari scaffali, ganci e ripiani rialzati che si possono spostare con una discreta versatilità. Questa scrivania in particolare è costruita proprio per la postazione computer, dato che ha anche un supporto a sinistra dove alloggiare la torre del proprio PC desktop.

TRIUMPHKEY elettrica, la scrivania regolabile

Chi ha problemi di schiena in genere cerca scrivanie regolabili in altezza, come questa scrivania TRIUMPHKEY in grado di alzarsi e abbassarsi con dei semplici pulsanti. In genere in questa fascia di prezzo è difficile trovare scrivanie regolabili che funzionino tramite elettricità, quindi occhio che questo prodotto che vi stiamo consigliando profuma proprio di affare! Scrivanie del genere sono indicate sia a postazioni usufruite da più persone di altezze diverse, sia a quelle persone che per problemi di salute non possono stare troppo tempo sedute: basta alzare la superficie alla propria altezza et voilà, addio dolori alla schiena.

La TRIUMPHKEY può sollevare la sua superficie dai 72 ai 117 centimetri, ed è dotata anche di un ripiano per monitor qualora vogliate alzare ancora di più lo schermo. Il modello di scrivania regolabile che abbiamo scelto è di un bianco molto elegante che può adattarsi a qualsiasi ambiente di casa, con una struttura di telaio in acciaio industriale che riesce a sopportare un bel carico da 60Kg.

Yaheetech gaming, la scrivania accessoriata

Torniamo al marchio Yaheetech per entrare nel mondo del gaming. Se volete una scrivania spaziosa che abbia tutto il necessario per prepararsi a sessioni di gioco intensive, questo modello economico è probabilmente quello che state cercando. Il design moderno, pratico e semplice unisce l’utile al dilettevole, per esempio la superficie in carbonio è impermeabile e resistente ai graffi, le gambe posizionate a forma di X consentono di sorreggere almeno 90 Kg di peso, e i quattro piedini in gomma alle loro estremità evitano danni al pavimento e possono essere regolati per stabilizzare il tavolo su eventuali pavimenti irregolari.

È nel supporto al gaming che però questa scrivania trova il suo vero punto di forza: il tavolo è spazioso proprio per consentire movimenti ampi con il mouse e per installare eventuale accessori, in più l’acquisto di questo modello consente di avere in dotazione un ripiano alzato per schermi, un piccolo supporto da angolo per monitor, tablet e telefoni, una piccola scaffaliera per gamepad e CD, un tappetino per mouse grande, un porta-bevande e un porta-cuffie. Cosa volete di più?

BEXEVUE, la scrivania da gaming coi LED

Come ultima proposta restiamo nel mondo del gaming ma accendiamo una luce… anzi, un po’ di luci, più precisamente dei led colorati che in questi anni ormai fanno tanto “gaming“. BEXEVUE propone una scrivania da gaming che oltre ad avere elementi importanti per lunghe giocate, strizza un occhio anche a quei giocatori che vogliano colorare la propria postazione con lucine RGB dotate di 366 modalità dinamiche e regolabili.

Come ormai ogni scrivania da gaming, anche questa è fata di carbonio resistente, un materiale che ha un design accattivante ma è anche funzionale perché evita graffi, è impermeabile ed è pure semplice da pulire. Le gambe hanno una forma a Z e il telaio ha bretelle diagonali, funzioni che giocano un ruolo determinante nel dare resistenza e stabilità all’intera struttura. Non mancano ganci per cuffie e, cosa non scontata, dei passacavi in tinta che permettono di nascondere in maniera ordinata cavi e fili.

Come si sceglie una buona scrivania per il PC?

Non esiste una scrivania perfetta, esistono scrivanie migliori per i propri usi, consumi e abitudini che possono variare da persona a persona. Una volta appresa questa nozione fondamentale, barcamenarsi nel mondo delle scrivanie del PC è più semplice: in fin dei conti, basta trovare quegli elementi che fanno comodo ai propri bisogni. E allora quali sono questi elementi da tenere in considerazione? Di seguito vi riportiamo le caratteristiche più comuni che le persone vanno a guardare quando si tratta di costruire una postazione per il PC: