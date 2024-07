Samsung ha appena lanciato delle cuffiette spettacolari: funzioni nascoste e prezzo piccolo

L’evento Galaxy Unpacked ha svelato i nuovi dispositivi di Samsung che stanno facendo il loro ingresso sul mercato.

La multinazionale sudcoreana, uno dei colossi della tecnologia mobile e non, dal 1938 (data della sua fondazione) a oggi ha fatto passi da gigante nella tecnologia, specializzandosi nella produzione e distribuzione di dispositivi mobili (smartphone e cellulari) e di tutta una serie di accessori ad essi collegati.

Negli ultimi anni la competitività di altre aziende, come naturalmente la Apple sopra a tutti ma anche di Xiaomi, Redmi, Huawei e quant’altro, ha fatto sì che gli ingegneri di Samsung realizzassero prodotti sempre più competitivi, in grado di reggere su un mercato sempre più pieno di concorrenza e di novità che si susseguono a velocità inimmaginabile.

E l’ultimo evento Unpacked non è stato da meno dei precedenti: come sempre Samsung organizza questi eventi mediatici, seguiti da milioni di persone in tutto il mondo, in streaming e anche di persona, in occasione dei quali vengono presentati al pubblico i nuovi prodotti in uscita sul mercato, con le nuove tecnologie e gli aggiornamenti dei sistemi operativi che necessitano per essere competitivi.

I nuovi Galaxy Buds 3 non temono la concorrenza

Tra i prodotti che sono stati presentati merita una menzione speciale la nuova serie Galaxy Buds 3, la serie di indossabili nel micro settore degli auricolari che promettono di spopolare, sia per la loro funzionalità, sia per il loro prezzo, che è davvero basso.

Gli auricolari della serie Galaxy Bud 3 Pro costeranno 249,99 dollari e saranno proposti nelle versioni argento e bianco, con una autonomia di 6/7 ore acceso/spento. Samsung ha introdotto una novità interessante: ha dotato i Galaxy Buds 3 Pro di uno stelo azionabile che permette a chi li indossa di usarlo come controllo multimediale. Si tratta di un nuovo design già adottato in passato da Apple.

Gli steli dei Galaxy Buds 3 Pro permettono di controllare la riproduzione multimediale: con un pizzicotto si possono accettare o chiudere le chiamate, oppure mettere in pausa la riproduzione di contenuti multimediali, come prima accadeva con i gesti di tocco o di scorrimento delle precedenti versioni.

Si tratta del cosiddetto Blade Design applicato ai Galaxy Buds 3 Pro dotati di altoparlanti a 2 vie con tweeter planare e doppi amplificatori. L’hardware audio è di altissima qualità, e sfrutta anche l’Intelligenza Artificiale Galaxy per regolare in modo intelligente volume e intensità del suono in base anche a quelli circostanti.