“Rischio estinzione”, bomba sull’intelligenza artificiale: guai grossi per gli utenti

Si diffonde sempre più l’allarme sull’intelligenza artificiale. Si parla di rischio estinzione con l’IA: guai per gli utenti.

Nell’ultimo periodo la tecnologia è stata protagonista di vari cambiamenti, tra cui la grande ascesa dell’intelligenza artificiale. Quest’ultimo tassello è ora al centro di una grande preoccupazione che potrebbe portare agli utenti dei guai molto seri.

La presenza dell’intelligenza artificiale ha modificato il rapporto con molte professioni e anche con l’esperienza web. In prima battuta la preoccupazione ha toccato i tanti lavoratori al mondo, ma ora l’IA per molti si pone come un rischio sociale, che minaccia l’esistenza dell’umanità.

Secondo l’attuale pensiero, che si rafforza giorno dopo giorno, l’intelligenza artificiale può essere messa sullo stesso piano delle pandemie e delle guerre nucleari. Una posizione forte firmata da oltre 350 manager e che sta facendo molto discutere.

L’Intelligenza artificiale sarebbe un rischio sociale: la posizione diffusa

L’intelligenza artificiale è sicuramente uno dei temi più dibattuti di questi ultimi anni. Il dibattito si divide tra chi ha profonda ammirazione per questo ambito e per chi mostra le sue preoccupazioni perché la presenza dell’IA può avere un impatto significativo. In quest’ultimo contesto rientra la lettera aperta sottoscritta da più di 350 manager e comunicata dalla no profit Center for AI Safety.

All’interno della lettera si evidenzia che bisogna diminuire l’intensità del rischio di estinzione messo in atto dall’intelligenza artificiale. Questo aspetto dovrebbe essere una priorità insieme ad altri rischi sociali come le guerre nucleari e le pandemie.

Tra i firmatari della lettera ci sono anche l’amministratore delegato di OpenAI Sam Altman, il vertice di Anthropic Dario Amodei e il leader di Google DeepMind Demis Hassabis, tutte personalità di spicco all’interno del mondo IA. La posizione dei manager che hanno firmato la lettera diffusa dalla no profit Center for AI Safety è chiarissima e deve porre delle serie riflessioni per gli utenti.

La presenza dell’IA si fa sempre più costante ma a lungo andare potrebbe generare delle conseguenze molto pesanti e profonde. Al momento i manager di tante aziende si sono esposti in maniera decisa e solo il futuro prossimo potrà dirci quale strada si sarà intrapresa. In breve, il rischio IA pare esserci e gli utenti di tutto il mondo devono cercare di fare attenzione.