Rinomina più file contemporaneamente sul tuo pc: basta premere un tasto, il trucco utilissimo

Su Windows 10, cambiare il nome di un file è semplice. Il problema sorge quando devi rinominarne molti in una cartella: ecco il trucco per pc

Quando si è bloccati con dozzine (o centinaia) di file in Windows che hanno nomi inutili, è bene sapere che esiste un trucco su pc per rinominarli in maniera velocissima. Ciò accade in genere con le foto scattate su uno smartphone e poi trasferite sul computer, risultando in nomi come IMG1001 e IMG1002.

In molti desiderano rinominare tutti questi file in modo che i nomi abbiano un senso, ma non si vuole perdere tempo a farlo uno per uno. Windows ti consente di rinominare più file contemporaneamente, assegnando a ciascuno un numero sequenziale per mantenere le cose in ordine. Di seguito, scopriamo come procedere.

Windows: ecco il trucco per rinominare contemporaneamente più file su pc

Per rinominare più file su pc esiste un trucco velocissimo. Con tutti i file multimediali che scarichiamo quotidianamente dal Web e le vaste raccolte di file digitali e immagini/video che abbiamo su vari dispositivi di archiviazione, prima o poi tutti abbiamo un problema con la denominazione dei file. Spesso si hanno file con un nome che non ha alcun senso e nasce la necessità di rinominare più file in blocco (e contemporaneamente) in modo che siano più accessibili e con un titolo che abbia un senso.

Rinominare più file in blocco su Windows è un’operazione che, a seconda del metodo utilizzato, può richiedere più o meno tempo. Microsoft molto tempo fa ha introdotto una funzionalità di ridenominazione in Esplora risorse che potrebbe aiutarti a rinominare più file contemporaneamente. Ma non è sicuramente la soluzione più veloce.

Usare Esplora risorse per rinominare i file in Windows è molto probabilmente il modo più semplice. Innanzitutto occorre andare su Esplora file, selezionare tutti i file che desideri rinominare, quindi premere il tasto F2. Il nome dell’ultimo file verrà evidenziato. Digita il nuovo nome che desideri dare ad ogni file, quindi premi Invio. Tutti i file selezionati vengono battezzati con lo stesso nome ma con un numero tra parentesi per rendere unico ogni file.

È molto semplice rinominare i file utilizzando Esplora risorse, ma questo metodo è solo di base e non è flessibile, ad esempio non è possibile modificare le estensioni dei file (.html) e non è possibile limitare o modificare l’aggiunta di numeri. Per le funzioni più avanzate è necessario utilizzare un programma come “Rinomina”, un software appositamente progettato per rinominare più file contemporaneamente in base alle proprie esigenze, oppure il prompt dei comandi e Windows Powershell.