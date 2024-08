Queste nuove cuffie sono un vero sogno: funzioni incredibili e prezzo accessibile

Sono in arrivo delle nuove cuffie che offrono prestazioni davvero uniche e tutto a un prezzo, tutto sommato, accessibile.

Poter contare su cuffie che siano performanti, comode da indossare e in grado di offrire un’ottima qualità del suono è sempre richiesto, ma mai scontato. Ciò dipende dal fatto che a differenza di un tempo, i parametri da soddisfare sono davvero tanti e vari. Per fortuna, la varietà è tale da consentire di poter contare sulla possibilità di scelta.

Opzione alla quale sta per aggiungersi un nuovo modello di cuffie che promettere di essere davvero unico e in grado di soddisfare praticamente tutti. Scopriamo di quali cuffie si tratta e quali sono alcune delle loro prestazioni più preziose.

Nuove cuffie in arrivo: le prestazioni sono davvero incredibili

Negli ultimi anni, l’offerta per ciò che riguarda le cuffie è incredibilmente aumentata, portando a proposte sempre più interessanti e volte sia a chi le usa per parlare al telefono che a chi ama immergersi nella musica a tutto tondo. Tra le proposte degli ultimi tempi, una tra le più interessanti è quella di Google che ha presentato gli auricolari Pixel Buds Pro 2, basati sull’intelligenza artificiale e pronti a donare il massimo del comfort quando le si usa.

Oltre ad essere più leggere rispetto alle precedenti, queste cuffie hanno la particolarità di essere state progettate su milioni di scansioni delle orecchie, al fine di garantire una vestibilità ai massimi livelli. A ciò si aggiungono prestazioni importanti come la compatibilità con qualsiasi dispositivo che abbia Bluetooth 4.0 o superiore e con Android, iOS e, ancora, latpop e tablet.

Per far sì che funzioni al massimo delle loro prestazioni è però necessario avere un account Google (che è gratuito) e uno smartphone che in caso di Android deve essere superiore alla versione 6.0. Detto ciò le nuove Pixel Buds Pro 2 resistono a sudore e acqua, garantiscono la cancellazione di ogni rumore e vantano un driver dinamico da 11 mm che offre bassi molto potenti e acuti chiarissimi e ben definiti.

Anche durante la conversazione si rivelano ottimali e in grado di sentire, le si vuole, i suoni circostanti, rivelano persino le conversazioni senza dover togliere i dispositivi dalle orecchie. Tracciabili qualora le si dimentichi in giro, sono molto piccole e dal design semplice che ha una semplice G sulla parte esterna.

Si tratta, insomma, di auricolari che promettono di funzionare al meglio e di offrire una sensazione piacevole. Il tutto con una batteria di lunga durata e che può arrivare fino a 12 ore di ascolto se si vuole la cancellazione del rumore attiva. Infine, il prezzo sarà di 249 euro che, per quanto alto, è in linea con quello di mercato, specie alla luce di quanto promesso.