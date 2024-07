Queste cuffie appena uscite sono estremamente potenti e costano pochissimo: da mettere sulla lista dei desideri

Una famosa marca ha recentemente lanciato sul mercato delle innovative cuffie, che rivoluzioneranno il settore. Ecco come si chiamano.

Le cuffie hanno senza dubbio cambiato la vita a milioni di appassionati di musica, soprattutto perché offrono la possibilità di ascoltare i propri brani preferiti mentre si passeggia in strada o quando si viaggia in aereo o in pullman. Questi particolari aggeggi, nonostante abbiano delle dimensioni ridotte, sono in realtà costituiti da una tecnologia ai limiti della fantascienza. Alcuni esemplari riescono persino a ridurre i rumori esterni e, di conseguenza, a migliorare notevolmente la qualità dell’audio e dei brani musicali.

Si tratta quindi di un settore in continua espansione, che ogni anno sforna decine di modelli aggiornati e migliorati. Un’azienda ha ad esempio commercializzato da poco delle cuffie rivoluzionarie, che potrebbero cambiare nuovamente la vita quotidiana di tantissime persone.

L’azienda giapponese Audio-Technica, che si occupa della progettazione di microfoni, di cuffie, di giradischi e di altri apparecchi tecnologici, ha finalmente lanciato il suo nuovo gioiello: gli Audio-Technica ATH-SQ1TW. Questi ultimi sono degli auricolari estremamente potenti, capaci di cancellare i rumori esterni e di esaltare i bassi di un brano musicale.

Come si presentano le potentissime cuffie low cost

I vertici del marchio di Machida hanno inoltre dichiarato che la progettazione di questi dispositivi è durata circa 15 anni. Gli ingegneri hanno infatti lavorato duramente per ottenere un prodotto competitivo e rivoluzionario. Quali sono allora le loro caratteristiche principali?

Innanzitutto, avete la possibilità di apprezzare dei bassi super profondi, grazie ad una frequenza che va da 5 Hz a 20.000 Hz. Dovete inoltre ricordare che gli esseri umani possono sentire dai 20 Hz in su: tutto ciò che si trova sotto questa soglia viene quindi percepito con delle leggere vibrazioni, che si propagano sul corpo. L’azienda giapponese vi offre anche la possibilità di modificare il suono, attraverso una specifica app che vi consentirà di aumentare o di diminuire la profondità dei bassi.

Un’altra grande caratteristica è la cancellazione dei rumori esterni. In realtà, molti auricolari moderni possiedono già una tecnologia del genere, ma questa volta gli ingegneri sono riusciti a migliorare ulteriormente il sistema. Per quanto riguarda l’autonomia, questa raggiunge le 6,5 ore per ogni auricolare.

Ma con il supporto della custodia di ricarica avrete la possibilità di arrivare fino a 17,5 ore. Ad ogni modo, i prezzi sono estremamente competitivi: si aggirano intorno ai 99 euro. Tantissime persone stanno attualmente acquistando questo straordinario prodotto, che rivoluzionerà sicuramente il settore.