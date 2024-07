Quest’app per ascoltare musica ha una funzione che la rende migliore di Spotify: impossibile tornare indietro

Esiste una applicazione che supera Spotify? A quanto pare, sì, ed è tutto merito di una funzionalità incredibile.

Spotify è l’applicazione principale da usare quando bisogna ascoltare musica. Permette di riprodurre ogni brano musicale in poco tempo, ed è sufficiente sottoscrivere un abbonamento per farlo. Inoltre offre una serie di funzioni molto interessanti, che nel corso del tempo sono state migliorate. Ma se da un lato non sembra aver mai deluso nessuno, dall’altro qualcuno si è sempre lamentato di una cosa.

La funzione “Made For You” permette di creare una playlist di canzoni ideali. Si tratta di una vera e propria raccomandazione musicale, che permette a Spotify di sapere quando ci piace molto una canzone in particolare. Così, personalizzando la propria esperienza d’uso, riproduce quel brano musicale più e più volte. Il discorso è uguale quando si condivide una playlist o una canzone: il servizio lo memorizza e lo studia.

Esiste qualcosa che supera Spotify: merito di una fantastica feature

Il problema è che, dopo un po’ di tempo, Spotify inizia a suggerire sempre le stesse canzoni. Diventa ripetitivo e frustrante ascoltarle in continuazione, specie se si ha intenzione di cambiarle in futuro. Se questo problema vi ha sempre infastidito, allora esiste una soluzione alternativa a Spotify. Prende il nome di Pandora, ed è un servizio molto interessante nonostante sia meno famoso rispetto a Spotify in questo caso.

Pandora ha una funzionalità originale e che, all’epoca, aveva aperto la strada per la raccomandazione musicale. Si tratta di una opzione chiamata “Sono stanco di questa canzone“, che serve a mettere da parte uno specifico brano musicale. E non è la stessa cosa de “Nascondere questa canzone” (funzionalità di Spotify), poiché continua ad apparire in ogni caso. Con la funzione di Pandora, invece, non è più presente e basta.

Questo non significa che una applicazione sia migliore dell’altra, ma solo che hanno funzionalità diverse per risolvere lo stesso problema. C’è da dire che Pandora ha voluto rimuovere direttamente la possibilità di riascoltare una canzone. Spotify, invece, continua a mostrarla seppur con meno frequenza.

Molte persone potrebbero preferire la funzione di Pandora, che forse è più adatta per questo tipo di situazioni. L’unico problema, se così si può definire, è che Pandora non è disponibile fuori dagli USA, ma potrebbe esserlo in futuro probabilmente. Non resta che aspettare e vedere.