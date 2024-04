Questa potrebbe essere la migliore TV del 2024: perfetta per gaming e streaming

Chi è alla ricerca della perfezione tecnologica troverà in questo modello un compagno ideale per i propri momenti di relax e intrattenimento.

Nel 2024, una TV in particolare sembra destinata a ridefinire gli standard del mercato, promettendo di essere un punto di svolta per gli appassionati di cinema e videogiochi. La corsa all’acquisto del miglior schermo per la casa è sempre stata accesa, ma quest’anno un modello si distingue per caratteristiche che vanno oltre il convenzionale.

La combinazione di nuove tecnologie e funzionalità intelligenti sembra aver creato il dispositivo ideale per chi non si accontenta di meno del meglio. Nel settore dell’intrattenimento domestico di fascia alta, i televisori Sony sono da diversi anni riconosciuti come la punta di diamante.

L’azienda è lodata per le sue tecnologie in grado di offrire una qualità dell’immagine fantastica, sia nei suoi modelli più avanzati, sia nelle opzioni a costo più basso. C’è quindi una pressione che accompagna ogni rinnovo della gamma, ma Sony non si lascia impressionare e nel 2024 arriva con un modello che ha già conquistato appassionati di gaming e cinema.

Sony ha presentato la TV perfetta per gli appassionati di cinema e videogiochi

Il Sony Bravia 9, modello di punta della nuova gamma 2024, incorpora il sistema di retroilluminazione Mini LED più avanzato mai visto. Sony ha investito anni di ricerca per sviluppare il sistema XR Backlight Master Drive, un cervello elettronico capace di gestire migliaia di LED con precisione millimetrica.

Questa tecnologia non solo migliora significativamente il contrasto e la profondità dell’immagine ma permette anche una gestione dell’energia più efficiente, consumando il 20% in meno rispetto ai modelli precedenti. Sony non tralascia alcun dettaglio per quanto riguarda la fedeltà dell’immagine. Il Bravia 9 offre supporto a Dolby Vision e include modalità calibrate per Netflix e Prime Video, ottimizzando automaticamente l’immagine per film, serie TV e sport dal vivo.

Questo assicura un’esperienza visiva ottimale, rispettosa delle intenzioni originali dei creatori dei contenuti. Con il 325% in più di zone di dimming rispetto al modello precedente, il Bravia 9 promette livelli di nero profondi e un picco di luminosità superiore del 50%, caratteristiche che lo rendono ideale per l’home cinema.

Per gli appassionati di videogiochi, il Bravia 9 si dimostra un alleato altrettanto valido. Grazie al suo pannello a 120Hz e alla funzionalità di ottimizzazione automatica per PlayStation 5, questo modello garantisce una fluidità di gioco e una risposta visiva senza rivali.

La presenza del menù di gioco permette inoltre di accedere rapidamente alle impostazioni ottimali, mentre la compatibilità con Multi-view supporta l’uso simultaneo di YouTube e l’input della console, ideale per seguire tutorial mentre si gioca.