PS5 PRO è molto meglio del modello standard: caratteristiche e data d’uscita

L’attesa spasmodica per la PS5 PRO ingannata da caratteristiche e data d’uscita. Ecco perché è molto meglio del modello standard.

Già quando venne annunciata, il 16 aprile 2019 in un’intervista a Wired e mostrata ufficialmente il 7 gennaio 2020 al CES di Las Vegas, la PS5 fece un rumore pazzesco. Il design fu reso noto a giugno 2020, la vendita cominciò in Nord America 12 novembre, una settimana dopo sbarcò in Italia.

Detta così sembra la classica tabella di marcia, un iter programmato di qualsiasi console. Non è vero nulla: vuoi per l’anno della pandemia da Coronavirus, vuoi per i problemi annessi, mancanza di semi conduttori e problemi nelle spedizioni, la PS5 fu fin da subito un prodotto per pochi fortunati player, introvabile. Praticamente da collezione.

Fu così almeno per un anno, perché la crisi della pandemia si protrasse a lungo tanto da trasformare la PS5 in una sneakers acquistabile soltanto dai resellers, bisognava pagare molto di più del dovuto. Adesso è tutto diverso anche per l’erede della console di Sony, la versione Pro, compie un notevole salto di qualità, come rivelano le caratteristiche, fuoriuscite e a disposizione di tutti.

La PS5 PRO sarà il 45% più veloce della versione standard: costo e data d’uscita

L’upgrade della PS5 Pro è di quelli importanti, basti pensare che gli sviluppatori sarebbero già entrati in possesso dei kit di sviluppo della versione potenziata, che offrirà una scheda grafica del 45% più veloce rispetto alla standard, con particolare attenzione al miglioramento del Ray Tracing.

La PlayStation 5 Pro includerà una GPU più potente e una modalità CPU leggermente più veloce. Sony ha deciso di migliorare la sua console di punta con più capacità nella esecuzione di rendering di giochi con ray tracing abilitato, per raggiungere risoluzioni e frame rate più elevati, almeno in alcuni titoli.

Maggiori funzionalità grafiche, giochi in grado di utilizzare l’etichetta “Trinity Enhanced” con miglioramenti significativi, assicurano da Tokyo. La GPU di PS5 Pro sarà più grande e utilizzerà una memoria di sistema più veloce per migliorare il Ray Tracing nei giochi, per una velocità fino a tre volte migliore rispetto alla PS5 standard.

Sony si aspetta che tutti i giochi sottoposti a certificazione in agosto siano compatibili con PS5 Pro. Insider Gaming ha riportato per la prima volta le specifiche complete di PS5 Pro e ha indicato che il rilascio della console è previsto durante il periodo delle vacanze di quest’anno. L’attesa è già spasmodica, tutto questo ben di dio dovrebbe portare il costo della PS5 Pro fino a un massimo di 100 euro in più, quindi siamo intorno ai 600-650 euro nella sua versione con lettore di dischi.