Problemi con le cuffie, 7 soluzioni da provare prima di comprarne un nuovo paio

Scopri quali sono le possibili soluzioni da attuare prima di buttare le cuffie che non vanno più bene. Potrebbero durare ancora a lungo.

Le cuffie rappresentano ormai da diversi anni un metodo per ascoltare al meglio la musica cogliendone ogni sfumatura, per giocare senza essere disturbati da suoni esterni, per concentrarsi meglio quando si medita, per isolarsi dagli altri o per parlare al telefono tenendo le mani libere.

Per tutto ciò, però, è importante che l’audio sia buono e che le cuffie risultino di qualità e, quindi, performanti. Quando non ciò non avviene, che si tratti di cuffie datate o di quelle appena acquistate, l’unica scelta possibile sembra quella della sostituzione. Eppure ci sono altre strade percorribili che oggi analizzeremo al fine di trovare una possibile soluzione al problema.

Ecco le soluzioni da mettere in pratica prima di cambiare le cuffie

L’audio restituito dalle cuffie non è il massimo, gracchia, è basso o non risulta gradevole? Prima di buttarle o di renderle è importante fare almeno sette tentativi che possono cambiare tutto e rivelare un funzionamento migliore del previsto. Aspetto che vale in particolare per quelle di vecchia data e alle quali è possibile dare ancora fiducia.

La prima, nonché classica, mossa da compiere è quella di abbassare il volume. Questo infatti, se troppo alto può distorcere il suono. Un’alternativa altrettanto valida è quella di ridurre i bassi che con alcuni brani sono esagerati e rischiano di mandare il tilt il suono che arriva della cuffie. Restando in materia di suoni, un’occhiata all’equalizzatore consentirà di garantirsi il miglior suono possibile e capire se il problema è davvero legato alle cuffie.

Se si ascolta musica online è bene controllare le impostazioni relative alla qualità del suono che a volte non sono impostate al massimo e che in determinate circostanze possono causare quindi della alterazioni del suono. Volendo, se si è al pc o alla console, può risultare utile anche cambiare porta. Perché a volte c’è quella che funziona meglio o che eroga maggior potenza. Cosa che non vale, ovviamente, per le cuffie senza fili e alle quali andranno però controllare le batterie.

Andando alle cuffie stesse, se sono vecchie è sempre bene pulirle e controllare che non abbiano danni causati da polvere o da acqua. Mettendo a punto queste semplicissime soluzioni, è molto probabile che le cuffie si rivelino più performanti di quanto pensato in un primo momento. In caso contrario, forse, sarà da considerare davvero la sostituzione, tenendole magari solo per le emergenze.