Prime Video, l’annuncio che tutti aspettavano: ci sarà un sequel, ora è ufficiale

Amazon ha recentemente annunciato che ci sarà il sequel: presto su Prime Video la seconda stagione della serie tv più amata.

Il 2024 del servizio streaming di Amazon – Prime Video – si è aperto tra luci e ombre. Il colosso dell'e-commerce ha infatti deciso di inserire la pubblicità durante la visione dei contenuti in stile YouTube e la mossa commerciale ha infastidito non poco gli utenti.

C’è da dire, tuttavia, che negli ultimi anni ci sono stati grossi investimenti per potenziare gli Amazon Studios (l’acquisizione della MGM è stato un affare colossale) e l’offerta e che in ogni caso il costo del servizio è pari a tier base della concorrenza se non addirittura al di sotto.

Per quanto riguarda le luci di cui si accennava, queste riguardano sicuramente la qualità delle serie tv presentate in questa prima metà dell’anno. La serie Fallout, ad esempio, si è rivelata un vero capolavoro, osannata da pubblico e critica. L’acclamazione nei confronti del prodotto è stata tale che non c’è stato bisogno di attendere molto prima che venisse confermata la produzione di una seconda stagione.

Prime Video annuncia la seconda stagione di ‘Rosso, Bianco & sangue Blu’

Nelle scorse ore Prime Video ha annunciato che un’altra produzione in grado di catturare l’attenzione del pubblico mondiale riceverà presto una sequel. La notizia era attesa da milioni di persone e di certo l’annuncio ufficiale ha reso felici i fan.

Tratta dall’omonimo romanzo (edito nel 2019) scritto da Casey McQuiston, ‘Rosso, Bianco & sangue Blu’ narra la storia d’amore tra due ragazzi che sono costretti a nascondersi dalla stampa e dal pubblico per via della loro discendenza. Alex, infatti, è il figlio della Presidente degli USA, mentre Henry è il figlio secondogenito della Famiglia Reale Britannica.

Escluso il “pedigree” dei due protagonisti, la storia d’amore si dipana in un canovaccio tipico della commedia romantica, con i due amanti che inizialmente si detestano e si respingono, ma al contempo sono costretti dalla sorte a passare parecchio tempo insieme per salvare le apparenze e i rapporti mediatici tra i governi di cui sono in qualche modo rappresentanti.

La forzata contiguità permette loro di conoscersi meglio e quella che inizialmente sembrava repulsione a vista si tramuta in una potente attrazione che sfocia prima in un bacio e poi in una notte di passione. Come continuerà questa storia d’amore? I due ragazzi riusciranno a vivere questo sentimento apertamente sfidando pregiudizi e questioni di etichetta?

Lo scopriremo probabilmente nel sequel che attualmente si trova in fase di lavorazione presso gli MGM Amazon Studios e che probabilmente non giungerà a forma definitiva prima del 2025.