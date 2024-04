Prime Video, disattivare la pubblicità è molto semplice: due trucchetti che ti torneranno utilissimi

Amazon Prime Video è tra le piattaforme di streaming più usate, ma non tutti sanno che esiste un modo per rimuovere del tutto le pubblicità.

Nel corso degli ultimi anni sono tante le piattaforme di contenuti in streaming che si sono avvicendate per offrire agli utenti una vasta gamma di prodotti, ma le più famose e quelle con il maggior numero di utenti attivi restano sempre Netflix e Prime Video.

Ognuna delle piattaforme offre contenuti esclusivi per spingere, ma allo stesso tempo propongono delle regole e delle linee guida simili per quanto riguarda i piani d’abbonamento, come ad esempio il trattamento dei contenuti pubblicitari. Netflix, già ormai da qualche anno, ha introdotto degli stacchi pubblicitari tra un contenuto e l’altro.

Soprattutto se si sta guardando degli episodi di una serie in rapida successione spingendo gli utenti a sottoscrivere dei piani d’abbonamento particolari volti a rimuovere le pubblicità dalla piattaforma. Una funzione alla quale anche Prime Video si sta per avvicinare dato che la piattaforma di proprietà di Amazon ha già annunciato che saranno presenti degli spot pubblicitari tra un contenuto e l’altro.

Amazon Prime Video: due trucchi per ridurre e rimuovere le pubblicità

Le pubblicità su Amazon Prime Video dovrebbero essere introdotte a partire dal 9 aprile e, come annunciato anche dalla piattaforma stessa, saranno comunque più brevi e in minor numero rispetto a quelle presenti in televisione. Gli stacchi pubblicitari, dunque, potrebbero avere un’entità simile rispetto a quella di Netflix con la presenza di annunci prima e durante la riproduzione di contenuti in rapida successione, sia che si tratti di un film, sia che si tratti di serie tv.

Diverso, invece, il discorso degli eventi sportivi presenti su Prime Video, come ad esempio le partite di UEFA Champions League: la piattaforma ha dichiarato che in quel caso le pubblicità vengono giostrate da altri enti e non dalla piattaforma stessa e dunque non potranno essere rimosse. Nonostante tutti siano già preoccupati da questa novità, sul web sono apparse già le prime guide per bloccare gli annunci pubblicitari che saranno presenti su Prime Video.

Esistono due modi per rimuovere gli annunci pubblicitari da Prime Video: il primo modo è sottoscrivere un abbonamento aggiuntivo dal costo di 1,99€ al mese che permetterà di evitare tutti gli stacchi pubblicitari tra un contenuto e l’altro sulla piattaforma, mentre l’altro trucco riguarda i cookie: disabilitando i cookie relativi alle pubblicità si andranno a eliminare quelli che sono gli spot pubblicitari mirati (ma non le pubblicità in generale), ma questo è un trucco molto utile per tutti coloro che desiderano maggiore privacy sul web.