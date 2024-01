Prime Video, brutta notizia per i clienti Amazon: questa non ci voleva proprio

Arrivano delle brutte notizie per i clienti Amazon che usano Prime Video. Che cosa bisogna sapere al riguardo?

Amazon cerca di accontentare i suoi utenti da sempre. Per questo motivo si occupa di lanciare delle promozioni che possono essere convenienti. Ce ne sono di diversi tipi e riguardano tante opportunità differenti. Il problema è che nulla dura in eterno. Infatti Amazon ha scelto di prendere una decisione importante e che potrebbe mettere in difficoltà tanti di noi. Che cosa ha scelto di fare di recente?

Amazon ha fatto sapere qualcosa di molto importante. Tutti gli utenti abbonati a Prime Video erano abituati alla completa assenza di pubblicità. Non era presente nemmeno un singolo secondo di spot, eccetto per i prodotti esclusivi sulla piattaforma. Eppure dovremo dire addio a questo grande beneficio. A partire dal 29 gennaio 2024 anche Prime Video mostrerà gli annunci pubblicitari durante la visione dei contenuti. E per rimuoverli sarà necessario pagare una somma aggiuntiva.

Pubblicità persistenti, Prime Video le riporta sui contenuti: a cosa è dovuta la decisione

A comunicare questa situazione è stato Amazon con una email inviata ai clienti. Ha spiegato che con questa mossa riusciranno ad investire in contenuti migliori e ad aumentare i loro cataloghi. Anche se ci saranno alcune promozioni pubblicitarie, si sono assicurati di renderle brevi e non fastidiose. Difatti l’obiettivo resta quello di mostrare meno annunci pubblicitari rispetto alla classica TV o agli altri fornitori di contenuti in streaming.

La buona notizia è che non ci saranno procedure da seguire. Si tratta di una operazione automatica e che non modifica in alcun modo il prezzo di Prime Video. Per rimuovere la pubblicità, però, si dovranno pagare 2,99 dollari al mese. Parliamo di una aggiunta di poco conto e che si potrebbe accettare. Il problema è che nessuno si aspettava una decisione come questa. Soprattutto durante il periodo natalizio, in cui di solito si è tutti più buoni, ma proprio tutti.

Si pensa che riguarderà soltanto gli Stati Uniti, e non per forza pure l’Italia. Per adesso possiamo soltanto sperare che la presenza degli annunci pubblicitari non rovini l’esperienza offerta da Prime Video. Ma se le parole di Amazon dovessero essere vere, non avremo nulla di cui preoccuparci. Consigliamo di rimanere aggiornati sull’argomento dato che è molto importante. Nessuno avrebbe mai pensato di vedere le pubblicità su Prime Video dopotutto.