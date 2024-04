Poste Italiane apre aprile alla grande: codice sconto e conto corrente totalmente gratuito

Poste Italiane inaugura aprile con grandi offerte. C’è un codice sconto per ottenere il conto corrente totalmente gratuito.

Poste Italiane sta aprendo le porte a un aprile straordinario con un’offerta imperdibile: codici sconto e un conto corrente completamente gratuito.

Se stai cercando un conto corrente su misura per le tue esigenze, questa potrebbe essere l’opportunità che fa al caso tuo. Esploriamo tutti i dettagli di questa novità. Puoi aprire il Conto BancoPosta comodamente online o recandoti in un Ufficio Postale.

Con la promozione in corso, il canone parte da 0 euro al mese anziché 2 euro. Poste Italiane offre una vasta gamma di opzioni di conto, ognuna con i propri vantaggi. Che tu sia uno studente, un lavoratore o un libero professionista, c’è un’opzione adatta a te.

Poste Italiane offre grandi offerte: codice sconto per un conto corrente gratis

Con il codice PROMODIGITAL24, puoi godere di un canone mensile gratuito fino a 24 mesi. L’offerta è valida fino al 31 luglio 2024, esclusivamente per i nuovi correntisti che aprono il conto online. Ma attenzione, consulta il regolamento per tutte le condizioni. Ecco le opzioni disponibili:

Start Giovani : Il conto monointestato per gli under 30. Con servizi gratuiti inclusi nel canone come la Carta di debito Postepay, Internet e Mobile Banking, e molto altro ancora.

: Il conto monointestato per gli under 30. Con servizi gratuiti inclusi nel canone come la Carta di debito Postepay, Internet e Mobile Banking, e molto altro ancora. Start : Il conto semplice per le tue necessità quotidiane. Con la possibilità di ridurre il canone attraverso il cashback in presenza di condizioni premianti.

: Il conto semplice per le tue necessità quotidiane. Con la possibilità di ridurre il canone attraverso il cashback in presenza di condizioni premianti. Medium : Il conto ideale per chi effettua bonifici frequenti. Offre tutti i servizi inclusi nel canone di Start, oltre ai bonifici e al postagiro online.

: Il conto ideale per chi effettua bonifici frequenti. Offre tutti i servizi inclusi nel canone di Start, oltre ai bonifici e al postagiro online. Plus: Il conto completo con carta di credito, ideale per chi cerca servizi avanzati. Include anche la possibilità di ridurre il canone tramite cashback.

E se sei un cliente che ha sottoscritto il contratto PostePremium, puoi godere di ulteriori vantaggi con il Conto BancoPosta Opzione Premium. Ma le sorprese non finiscono qui: dal tredicesimo mese, se accrediterai mensilmente lo stipendio, la pensione o effettuerai un bonifico in entrata di almeno 700 euro oppure avrai un saldo medio contabile mensile superiore a 2.500 euro, potrai ottenere fino a ulteriori 12 mesi gratuiti!

Questa promozione è valida esclusivamente per i nuovi correntisti. Puoi aprire il conto comodamente su poste.it, tramite l’App Poste Italiane o l’App BancoPosta. Se non hai ancora l’App Poste Italiane, ti consigliamo di scaricarla immediatamente per facilitare il processo di apertura del conto.

Se desideri ridurre o azzerare il canone del tuo conto, ci sono diverse opzioni disponibili. Ad esempio, puoi ottenere uno sconto sul canone mensile accreditando lo stipendio o possedendo una Carta prepagata Postepay Evolution.