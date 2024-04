Offerta Poste Italiane: interesse pazzesco del 3,50% per le somme versate sul libretto, fai in fretta non perdere questa opportunità

Poste Italiane mette a disposizione quest’incredibile promozione, ma solamente per poco tempo: non perdere l’opportunità, 3,50% sulle somme.

E’ veramente impensabile, al giorno d’oggi, tenere tutti i propri risparmi all’interno della propria abitazione; i contanti sono ormai sempre meno utilizzati e, tra carte di credito e di debito, praticamente (quasi) tutti hanno ormai dei vari conti o bancari o postali sul quale farsi accreditare lo stipendio.

Molte persone decidono però di utilizzare un conto come “salvadanaio”, a cui vengono destinate somme che si decidono di risparmiare per diverse occasioni, oppure semplicemente per imprevisti o spese del futuro; varie opzioni permettono (con o senza vincoli) di depositare queste somme e maturare anche degli interessi col passare dei mesi.

Per chi fosse interessato ad un’operazione del genere, Poste Italiane ha ora lanciato una nuova incredibile offerta per il Libretto Smart: affrettati perché sembra davvero imperdibile, gli interessi arrivano fino al 3,50% sull’intera somma versata sul proprio libretto postale. Ecco i dettagli, una soluzione molto più che interessante per tanti.

Poste Italiane lancia la nuova offerta: 3,50% di interessi sulla somma versata

Poste Italiane ha lanciato l’Offerta Supersmart Premium, una nuova promozione che permette a tutti gli aderenti di godere di benefici veramente unici. Chi ha già un libretto non deve far altro che versare la cosiddetta “Nuova Liquidità” (che consiste nelle somme versate dal 14 marzo al 9 maggio 2024 tramite bonifico bancario, assegni bancari e circolari o accredito di stipendi e pensioni, attivando successivamente l’offerta.

In questo modo, si può ottenere il 3,50% annuo lordo di interessi sulla somma della Nuova Liquidità messa da parte sul libretto postale; decisamente un buon modo (senza impegno e senza rischi) per custodire i propri risparmi e trovarli leggermente aumentati una volta che si decide di ritirarli dal libretto.

Anche chi non ha un conto aperto presso Poste Italiane può usufruire di questa promozione, ma prima deve effettuare diversi passaggi; in primis, ovviamente, è necessario aprire un Libretto Smart (sia negli Uffici Postali sia comodamente sul sito poste.it, o tramite l’App BancoPosta, ancora più veloce attraverso l’identità digitale SPID) e poi successivamente attivare l’Offerta Supersmart Premium 366 giorni con le stesse modalità. A quel punto, valgono le stesse modalità di deposito di chi era già cliente e si può maturare sempre il 3,50 % lordo.