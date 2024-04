Nuova offerta TIM rivoluziona il mercato mobile: vantaggi e costi dell’ultima promozione

TIM ha deciso di rivoluzionare il mercato mobile con una promozione da capogiro. Vantaggi e costi dell’offerta.

Il mercato delle offerte mobile è in continua evoluzione, con le aziende che cercano di mettere in campo delle promozioni capaci di attirare nuova utenza o di far ritornare i vecchi clienti.

Questa volta ad evidenziarsi è TIM attraverso una promozione che ha già conquistato l’attenzione di moltissimi utenti. L’offerta mobile della compagnia è pronta a rivoluzionare il mercato per i costi e i vantaggi al suo interno. TIM con questa promozione è pronta a fare un passo in avanti rispetto ai competitor garantendo ai clienti un’esperienza sempre all’altezza della situazione. Vediamo insieme i dettagli della promozione pensata dalla compagnia telefonica.

Promozione TIM 5G Power Smart: vantaggi e costi

TIM 5G Power Smart è una promozione che consente di poter avere un’esperienza telefonica e di rete sempre possibile e sicura. In questa offerta l’utente riceverà minuti illimitati, 50 GIGA e 1.000 SMS. In più tutta la qualità del 5G di TIM con Navigazione Prioritaria e la sicurezza della Navigazione Sicura. Il servizio 5G è disponibile sui device abilitati e nelle aree coperte da questa tecnologia.

La Navigazione Prioritaria migliora le performance in termini di qualità del servizio e una rete internet affidabile in caso di congestione. La Navigazione Sicura garantisce protezione contro attacchi di malware e phishing, per la tutela della privacy e delle operazioni online.

La promozione di TIM parte da 14,99 euro al mese, con 1 mese di online gratuito per i nuovi clienti. Se si ha TIM UNICA Power con un’altra SIM si ha la possibilità di accogliere questa promozione al prezzo di 9,99 euro al mese e avere GIGA illimitati in 5G e sconti esclusivi sulle offerte TIM 5G Power a partire dalla seconda SIM.

L’offerta con 50 GIGA è riservata ai clienti che attivano il servizio gratuito TIM Ricarica Automatica e prevede il pagamento su credito residuo. I minuti di traffico e gli SMS valgono anche per il traffico generato in roaming nei Paesi UE verso tutti i numeri mobile e di rete fissa.

L’attivazione online di una nuova linea o il passaggio a TIM con l’attuale numero consente di poter scegliere di ricevere una eSIM. In questa operazione si riceverà il QRCode tramite e-mail con cui bisognerà attivare la eSIM con SPID. Questa soluzione ecologica non prevede l’utilizzo della plastica per la produzione e l’imballaggio.