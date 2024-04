Nuova offerta Iliad che sbaraglia la concorrenza: tutto quello che desideri a pochi euro al mese

Un’offerta arrivata da parte di Iliad che certamente farà parlare. La concorrenza messa all’angolo, da considerare assolutamente.

Come risparmiare nell’infinito mercato della telefonia mobile, tra le mille offerte e proposte che si possono trovare? Semplice, con attenzione e osservando i numeri. Quando una compagnia conquista mercato e offre vantaggi che altre aziende non raggiungono, occorre prestare attenzione e iniziare a studiare la proposta.

Iliad è una delle compagnie che ormai ha conquistato stabilmente una fetta di mercato in Italia con le sue offerte vantaggiose e in continua evoluzione, ma anche con la trasparenza e il rispetto delle promesse fatte. Si perché per un cliente è importante che on vi siano sorprese nascoste da clausole invisibili. Offerte che non cambiano col tempo e che non hanno vincoli sono sempre da tenere in considerazione e premiano senza dubbio le aziende.

Iliad, la proposta che sbaraglia la concorrenza

L’offerta da valutare con attenzione è Giga 180 con minuti e sms illimitati a 9,99 euro al mese, per sempre. Questo è un particolare che non si deve assolutamente trascurare. La certezza che la scelta fatta sia definitiva e non cambi improvvisamente è importante. Il cliente decide quando e se modificare il profilo selezionato.

Una certezza del genere non è certo poco ed evita di trovarsi in situazioni davvero spiacevoli che lasciano basiti e arrabbiati. da ricordare che questa offerta comprende la navigazione in 5G, chiaramente disponibile sui dispositivi che sono compatibili con questa tecnologia e nelle aree geografiche del Paese coperte dalla rete 5G di Iliad.

In caso contrario i 180 giga sono utilizzabili in 4G e 4G+. Quando si superano i 180 giga previsti dal contratto è possibile comunque a navigare. Il costo è di 0,90 euro ogni 100 mb, naturalmente dopo il consenso del cliente. L’offerta prevede poi minuti di conversazione e sms illimitati, consentono anche ai più chiacchieroni di parlare con chiunque per il tempo desiderato.

La possibilità di chiamate e sms illimitati è valida anche in Europa a cui si aggiungono 11 giga di roaming per il ostro continente. Tra i Paesi europei in cui la possibilità è valida ricordiamo Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Portogallo, Norvegia, Paesi Bassi, Francia, Grecia, Svezia, Romania e via di seguito.

Inoltre ci sono minuti illimitati a livello internazionale per molti paesi fuori dall’Europa, come Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda. Nell’offerta Giga 180 sono inclusi diversi servizi come la segreteria telefonica, la portabilità del numero, il controllo residuo del credito e l’hotspot. Quindi questa proposta Iliad è da tenere in grande considerazione.