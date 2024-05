Non hai mai sfruttato tutte le potenzialità di Alexa: questa funzione ti cambierà la vita

Il famoso assistente vocale di Amazon è dotato di una funzione poco conosciuta, che potrebbe migliorare la vita quotidiana degli utenti.

Alexa è senza dubbio uno degli assistenti personali più famosi al mondo, la sua intelligenza artificiale riesce infatti ad interpretare il linguaggio e a dialogare con un essere umano. Il suo obiettivo è quindi quello di ricevere istruzioni, di elaborare i dati e di fornire una risposta agli utenti in modo rapido.

Tuttavia, dispone di una lunga serie di funzioni, alcune delle quali sono la riproduzione musicale, la gestione delle liste, i promemoria, le sveglie, la riproduzione di audiolibri, le previsioni meteorologiche, le informazioni sul traffico e tantissime altre. Esiste però una funzione che pochissime persone conoscono, eppure sarebbe in grado di migliorare la vita quotidiana di tutti gli utenti con un semplice comando.

Alexa, ecco la funzione rivoluzionaria

L’assistente personale intelligente Alexa, che è sviluppato dal colosso americano Amazon, può addirittura controllare da remoto tantissimi dispositivi smart, utilizzando se stesso come sistema di automazione per la gestione della domotica. In altre parole, l’utente ha la possibilità di attivare e di gestire termostati, lampadine, prese, interruttori, telecamere, robot aspirapolvere, router e console.

Tutti questi apparecchi devono ovviamente essere connessi all’assistente vocale della casa, che in questo caso è Alexa. Un altro strumento da non sottovalutare è rappresentato dagli altoparlanti Echo, che sono sostanzialmente degli smart speaker. Questi ultimi, una volta collegati all’assistente Alexa, possono riprodurre i brani musicali richiesti dagli utenti.

Bisogna inoltre ricordare che in ogni Echo c’è una serie di funzionalità gratuite, come ad esempio un pacchetto di corsi di inglese o un sistema di statistiche sportive. Tutti possono quindi utilizzarlo per migliorare ad esempio la grammatica inglese, attraverso dei quiz o leggendo semplicemente delle frasi comuni.

Per attivare questa sorprendente funzionalità basterà pronunciare le seguenti parole: “Alexa, apri Corso di Inglese“. Le funzioni del famoso assistente vocale americano non sono ovviamente finite qui, gli utenti possono infatti sfruttarlo per la lettura di fiabe.

C’è perciò la possibilità di sdraiarsi sul divano e di ascoltare la voce elettronica mentre legge Alice nel paese delle meraviglie, i Tre porcellini, Pinocchio e Cappuccetto rosso. E non solo: durante la lettura Alexa porrà una serie di domande di vario genere all’utente, soprattutto per mantenere alto il livello di attenzione. Un’altra funzione molto amata è sicuramente quella della calcolatrice, la quale permette di svolgere numerosi calcoli attraverso dei semplici comandi vocali.