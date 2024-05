Non hai mai indossato gli AirPods in questo modo: il trucco che smaschera ogni segreto

C’è un modo alternativo di indossare gli AirPods. Fate così, è un trucco che vi permetterà di smascherare ogni segreto.

Sin dal loro primo avvento sul mercato, gli AirPods hanno rappresentato una svolta assoluta per ciò che riguarda il settore degli auricolari wireless. E non poteva essere altrimenti, considerando il ruolo preponderante che Apple ha all’interno del mondo tech. E soprattutto tutte le forze che può adoperare nello sviluppo e nelle campagne marketing dei suoi nuovi device in circolazione.

Oramai siamo giunti ad un livello parecchio elevato, con diverse alternative sia standard che Pro ideali per chi ama ascoltare la musica nel massimo della comodità e della qualità disponibile. Se anche voi rientrate in questa categoria e avete già un paio di auricolari AirPods a vostra disposizione, allora dovete sapere che esiste un trucco per indossarli in maniera alternativa. Se fate così, avrete la possibilità di smascherare ogni segreto con un trucco geniale e di cui mai avevate sentito parlare.

AirPods: il trucco per poter smascherare ogni segreto

Se pensate di conoscere ogni singolo dettaglio dei vostri AirPods, allora sappiate che vi state probabilmente sbagliando di grosso. Dopo aver scoperto il trucco di cui vi parleremo, non ci penserete due volte prima di metterlo in pratica. In particolare se avete dei segreti da voler scoprire e non sapete proprio come fare. Ci penserà a tutto il vostro paio di cuffie targate Apple, con questa feature di cui mai avevate sentito parlare prima.

La prima cosa da fare è ovviamente indossare le cuffie e poi prendere in mano l’iPhone. Andate in Impostazioni, Centro di Controllo e poi aggiungete la funzione Udito nella lista dei vari pulsanti disponibili. In questo modo, ci sarà un tasto in più in aggiunta nella classica tendina che si apre scorrendo verso il basso dall’angolo destro dello schermo. Tornate nella home e fate proprio questo, così da avere il Centro di Controllo a vostra disposizione.

Andando verso la fine della lista, dovreste trovare anche Udito indicato con un’icona dell’orecchio. Apritelo e all’interno delle varie funzioni dovrebbe esserci anche Ascolto dal vivo. Che è il fulcro del trucco per spiare altre persone. Ora che avete attivato il tutto infatti, tutto quello che vi resta da fare è bloccare l’iPhone e posizionarlo in una stanza (possibilmente nascosto). Come per magia, arriverà alle vostre cuffie l’audio completo. Così che possiate smascherare ogni segreto e origliare quello che viene detto.