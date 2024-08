Lo schermo dell’iPhone si abbassa: ma perché?

Ti è mai capitato di guardare il tuo iPhone e notare che, all’improvviso, lo schermo sembra rimpicciolito? Tranquillo, non si tratta di un difetto del tuo dispositivo! La spiegazione è molto più semplice di quanto tu possa immaginare.

Quando lo schermo del tuo iPhone si riduce, diventando quasi una miniatura di se stesso, significa che hai attivato la funzione “Accesso facilitato”. Questa comoda opzione, pensata per semplificare l’utilizzo del telefono con una sola mano, consente di “avvicinare” la parte superiore dello schermo al centro, rendendola facilmente raggiungibile con il pollice.

Il metodo di attivazione dipende dal modello di iPhone che possiedi:

Su iPhone con tasto Home: effettua un doppio tocco leggero sul tasto Home, senza premerlo fino in fondo.

effettua un doppio tocco leggero sul tasto Home, senza premerlo fino in fondo. Su iPhone senza tasto Home: effettua uno swipe verso il basso nella parte inferiore dello schermo, proprio dove si trova la barra bianca.

Per disattivare la “Raggiungibilità” e tornare alla visualizzazione a schermo intero, è sufficiente toccare un punto qualsiasi dello schermo nella parte superiore, al di fuori dell’area rimpicciolita.

Se la funzione “Accesso facilitato” non ti è utile e preferisci disattivarla definitivamente, puoi farlo seguendo questi semplici passaggi:

Apri l’app “Impostazioni” sul tuo iPhone. Scorri verso il basso e seleziona la voce “Accessibilità”. Tocca “Tocco” e successivamente “Accesso facilitato”. Disattiva l’interruttore .

Da questo momento in poi, lo schermo del tuo iPhone non si rimpicciolirà più automaticamente, a meno che tu non decida di riattivare la funzione.

Un consiglio utile: Se utilizzi spesso il tuo iPhone con una sola mano, la funzione “Accesso facilitato” può rivelarsi un’opzione davvero comoda. Imparare ad usarla al meglio può semplificarti la vita, permettendoti di raggiungere facilmente anche gli elementi più in alto sullo schermo senza dover ricorrere all’altra mano.