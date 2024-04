Migliori mouse per computer 2024 tra economico, gaming, trackball e mouse verticale

Contiene link di affiliazione.

Siete stanchi del vostro vecchio mouse con poche funzionalità? Vorreste avere un buon prodotto per riuscire a giocare, lavorare o semplicemente navigare su internet in maniera efficiente? Ecco, se stare cercando una risposta a tutte queste domande non vi dovete preoccupare poiché siamo qui per aiutarvi.

Per aiutarci nella nostra scelta dobbiamo basarci su alcuni passi fondamentali, per capire di quale mouse e del perché ne abbiamo bisogno. Per esempio in caso siate studenti, non vi servirà un mouse con molte funzionalità ma uno economico che possa aiutare nelle ricerche e senza rinunciare alla prestazione della tecnologia moderna, come il mouse di Logitech M185; oppure in caso amiate giocare molte ore ai videogiochi è meglio optare per un mouse con più tasti.

Tuttavia sul mercato e nei vari digital store non è difficile andare a compiere un acquisto per un prodotto di bassa qualità, che possa rovinarsi in poco tempo o rompersi, dovendone comprare uno nuovo. Perciò ora evidenzieremo le caratteristiche e alcune precauzioni da tenere conto, prima di effettuare un acquisto.

Mouse per PC, i migliori

Logitech M185, l’economico

Con circa 10 euro potrai portarti a casa uno dei mouse più scelti e usati sul mercato: il Logitech M185. Elegante, semplice e comodo, esso rappresenta la scelta migliore per chi non ha particolari pretese da un mouse, bensì cerca soltanto un dispositivo solido, privo di fronzoli e in grado di risultare affidabile nelle situazioni di utilizzo quotidiano.

Il mouse è per ambidestri e presenta un’impugnatura morbida di gomma; la versione venduta è per ambidestri e si collega al PC per la ricarica tramite cavo USB. I consumi del mouse sono estremamente limitati e la batteria è gestita in maniera intelligente dal mouse stesso, risparmiando energia in caso di inutilizzo con un autonomia massima possibile di circa 1 anno.

Vedi su Amazon

MX Master 3S, il mouse perfetto

Questo prodotto è considerato uno dei migliori per la produttività, sfruttando le sue particolarità avanzate che lo rendono un dispositivo di qualità eccelsa. La sua struttura ergonomica lo rende molto comodo e consente che si adatti a qualsiasi tipo di mano, facendo calare la fatica durante usi prolungati. La sua rotella MagSpeed permette di controllare il dispositivo in modo preciso e silenzioso con due impostazioni di velocità, permettendo sia di muoversi velocemente tra documenti lunghi o pagine web con una sola e piccola scrollata, oppure di navigare meticolosamente millimetro dopo millimetro. È presente anche una rotella laterale che permette di navigare in senso orizzontale tra pagine e documenti più larghi.

I punti forza di questo dispositivo sono i suoi tasti personalizzabili e il supporto della tecnologia Logitech Flow, che permette di spostare e controllare file con più semplicità controllando contemporaneamente il cursore su più dispositivi. Può essere collegato al pc via bluetooth o tramite cavo e gode di un’autonomia esagerata, fino a quasi 70 giorni di utilizzo. É da molti considerato il prodotto migliore grazie alla sua versatilità e alla sua estrema comodità.

Vedi su Amazon

Trust Verto, l’ergonomico

I mouse verticali sono la scelta migliore per tutti quelli che riscontrano dolori e fastidi al polso o alle mani stando molte ore al computer. La forma di questo mouse permette a una persona di non aggravare l’eventuale tendinite grazie a una presa studiata con una diversa ergonomia, inclinando diversamente braccio e polso non provocando tensioni. Il mouse ha, poi, un ottimo sensore ottico da 1000/16000 dpi che offre una grande sensazione di controllo e precisione, risultando quindi ideale per chi ha dolori a utilizzare in maniera prolungata un mouse canonico.

Vedi su Amazon

Razer Basilisk V3, da gaming

Per gli amanti dei videogiochi questo mouse rappresenta una manna dal cielo. Forte di un sensore da 26.000 dpi e di 11 pulsanti personalizzabili e regolabili a proprio piacimento, compreso anche il tanto richiesto grilletto multifunzione, il Basilisk V3 è una vera e propria macchina da guerra. Con la sua rotella inclinabile Razer Hyperscroll, ha due modalità a scorrimento: una fluida e più rapida e l’altra tattile e più precisa. Grazie alle sue 11 zone di illuminazione e alle infinite colorazioni possibili riesce a essere particolarmente personalizzabile dai giocatori più attenti all’estetica, con tanto di possibilità di associare le singole colorazioni dei LED all’esecuzione di determinati videogiochi.

Grazie al suo fantastico design ergonomico, il mouse offre comfort prolungato con tanto di supporto presente per appoggiare il pollice. La forma del mouse sostiene senza problemi la mano del giocatore e i pulsanti posizionati sulla scocca sono semplici da raggiungere, permettendo al giocatore l’esecuzione di azioni avanzate nella massimo comodità.

Vedi su Amazon

Ergo M575, il migliore con trackball

A primo impatto questa tipologia di mouse può sembrare scomoda, ma in realtà si adatta comodamente alla mano e risulta anche molto efficiente. La presenza della trackball permette di avere un maggiore controllo del cursore sulle varie superfici, offrendo una precisione notevole e una comodità assoluta specie per gli spostamenti di carattere laterale. L’Ergo M575, quindi, risulta essere uno strumento grandioso per chi ama la precisione e per chi ha carichi di lavoro che prevedono la navigazione su fogli di calcolo particolarmente grandi.

Vedi su Amazon

Come scegliere un buon mouse per il PC

I parametri su cui costruire la nostra scelta iniziano dalla forma del mouse fino alle sue componenti. Un particolare fondamentale è l’ergonomia di ogni mouse: per chi deve passare molte ore al computer, avere un mouse che risulti comodo e leggero al tatto non è scontato.

Ecco su cosa dovete ragionare prima dell’acquisto del mouse ideale!

Design : Ogni mouse ha il suo stile e la sua forma. Alcuni presentano la rotella alcuni no, altri sono per le persone sinistre, altri per i destri o per gli ambidestri e così via. Dunque partire dal design, dalle nostre fattezze fisiche e dall’utilizzo specifico che ne vogliamo fare è il primo passo su cui ragionare.

: Ogni mouse ha il suo stile e la sua forma. Alcuni presentano la rotella alcuni no, altri sono per le persone sinistre, altri per i destri o per gli ambidestri e così via. Dunque partire dal design, dalle nostre fattezze fisiche e dall’utilizzo specifico che ne vogliamo fare è il primo passo su cui ragionare. Sensore : Il sensore è un altro fattore importante, sopratutto per tutte quelle persone che amano essere precisi. Il sensore definisce i DPI (punti per pollice) più alto sarà questo dato meglio sarà, soprattutto per tutti quelli che giocano ai videogiochi o lavorano con software di grafica tante ore.

: Il sensore è un altro fattore importante, sopratutto per tutte quelle persone che amano essere precisi. Il sensore definisce i DPI (punti per pollice) più alto sarà questo dato meglio sarà, soprattutto per tutti quelli che giocano ai videogiochi o lavorano con software di grafica tante ore. Efficienza : Alcuni mouse presentano diverse azioni in più grazie alla presenza di alcuni tasti laterali, per andare a effettuare più azioni in fretta. Inoltre ce ne sono alcuni concentrati per i giocatori di giochi GDR o MOBA che hanno sulla superficie del mouse decine di tasti gestibili e programmabili.

: Alcuni mouse presentano diverse azioni in più grazie alla presenza di alcuni tasti laterali, per andare a effettuare più azioni in fretta. Inoltre ce ne sono alcuni concentrati per i giocatori di giochi GDR o MOBA che hanno sulla superficie del mouse decine di tasti gestibili e programmabili. Connessione : Esistono due tipi di mouse: wireless e con filo. Nel primo caso si sfrutta la connessione bluetooth per connettersi mentre con il secondo si va a collegare tramite un cavo, lo strumento al computer. Ma con quelli wireless bisogna ricordarsi di ricaricare le pile.

: Esistono due tipi di mouse: wireless e con filo. Nel primo caso si sfrutta la connessione bluetooth per connettersi mentre con il secondo si va a collegare tramite un cavo, lo strumento al computer. Ma con quelli wireless bisogna ricordarsi di ricaricare le pile. Rapporto qualità prezzo: Distinguere un buon prodotto da uno no non è cosa semplice, perciò per evitare di spendere soldi inutilmente bisogna anche confrontare le varie offerte sul mercato e distinguere quali siano le più convenienti.

Ma ora tranquilli, perché noi abbiamo selezionato i migliori per tutte le vostre esigenze e voi dovrete solo scorrere tra le opzioni proposte per giungere al migliore per il vostro bisogno.